美国3大报呼吁收回驱逐令 中国发言人说：去向美方申诉

被中国下令驱逐的美国纽约时报、华盛顿邮报、华尔街日报高层联名发表公开信，要求中国撤回决定。但中国外交部发言人耿爽今天回应，此事的责任不在中方，有什么意见应当向美国政府申诉。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，3大美媒吁中国撤回驱逐令，北京称：去向美方申诉。中国外交部星期三下午举行例行记者会，耿爽在回答媒体提问时，作上述表示。

据耿爽声称，他还未看过这封公开信，但中方日前“对有关美国媒体采取的措施”，完全是对近年来美方“无理打压中国媒体驻美机构”做出的“必要反制，属于正当合理防卫”。耿爽宣称，造成当前局面的起因和责任“都不在中方”。如果哪家美国媒体，包括这3家媒体有什么意见，“应当向美国政府去申诉”。

据耿爽又说，若要中方重新考虑这一决定，当务之急是美方“立即改弦更张、改正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理设限”。

该报道称，这封由纽约时报、华盛顿邮报、华尔街日报高层主管联合署名的公开信，除要求中国撤回这项驱逐令外，并指在全球正抗击新冠肺炎疫情时，中国政府的这项举动“鲁莽且具有破坏性”。信中提到，中国这一决定是对美国政府近期驱逐行动的报复，“我们在任何情况下都会抗议”。而媒体是美中两国政府外交争端的“附带损害”，在一个如此危急的时刻，此举可能会让世界无从获得一些至关重要的讯息。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅