美媒称平头百姓红二代大亨无处躲 任志强传遭列重案

据美国之音今天报道称，中国从平头百姓到红二代大亨，谁能躲过思想警察来敲门？新冠病毒疫情期间，中国当局对网络信息的封锁越来越严，因言获罪的人也越来越多。 用一位网民的话说，“ 几乎每天都有朋友被带走、失联、拘留、喝茶”。在众多受到打压的异见者中，近日，中共红二代、地产大亨任志强的被失踪引发广泛关注。报道透露，任志强本人目前被当局留置，政府将此定为重案。

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据美国之音今天报道说，从平头百姓到红二代大亨，谁能躲过思想警察来敲门？新冠病毒疫情期间，中国当局对网络信息的封锁越来越严，因言获罪的人也越来越多。 用一位网民的话说，“ 几乎每天都有朋友被带走、失联、拘留、喝茶”。

报道引据非政府组织“中国人权捍卫者”（CHRD）说，截至3月12日，仅中国官媒报道的全国因传播疫情信息受罚的案件就有5511起。他们中大多数被行政拘留3-15天并强迫认罪，一些人还受到行政罚款、口头警告、教育训诫和刑事拘留。在该组织收集到的452个因“散布谣言”而受罚的网民案例中，年龄最小的只有15岁。

“很多人并不觉得自己发表了什么政治言论、危险言论。他们甚至没有意识到自己可能会惹上麻烦，然后就有人来敲他们的门了，”美国自由之家高级研究员莎拉·库克（Sarah Cook）对美国之音说。库克认为，在这场疫情中，打压异见者仍然是中国共产党的要务。北京把这场公共健康危机当成了一场政治危机。

该报道称，在众多受到打压的异见者中，近日，中共红二代、地产大亨任志强的被失踪引发广泛关注。

现年69岁的任志强人称“任大炮”，曾多次直言不讳地批评中国共产党。 本月初，他再度开炮，在一篇措辞犀利的文章中抨击北京当局掩盖疫情真相，不点名地把习近平称作“一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。任志强的多位友人证实，他于3月12日被当局带走。

报道说，一位要求匿名的消息人士对美国之音说，任志强起初在一个小圈子里分享了这篇文章。小圈子的成员都是与他一道参与环保活动的民营企业家。这位消息人士说，他与任志强有多位共同朋友。他告诉美国之音：“他大概跟11个人分享了，可能有些人没有这个政治意识，就把它传出去了。有的人就来问他，这是不是你写的？他敢作敢当，说是我写的，就引发了后面一连串的事。”

这位消息人士还向美国之音透露，任志强的大儿子、秘书也被抓了。他的妹妹及家人都会受到影响。 任志强本人目前被当局留置，政府将此定为重案，“任何人不得插手，不能介入，不能求情，可能也包括王岐山。”

中国国家副主席王岐山曾是任志强的中学辅导员，二人关系密切。许多政治观察人士注意到，王岐山自疫情爆发以来一直没有露面，也没有出席习近平“亲自部署、亲自指挥”的17万人大会。

据该报道称，“王岐山在某种程度上已经靠边站了，他对习近平没有什么制衡，”这位消息人士说。“从民间和党内的反应来看，大家是普遍的同情，但是站出来讲话的人寥寥无几。”“现在任志强基本变成了刀板上的一块肉，”他说。

任志强的朋友、中国女企业家王瑛是在他失联后少数为之呼吁的人之一。美国之音上周与她取得联系时，她说，任志强的案子“没有进展”，“现在恐怕谁发声都够呛”。据王瑛说，“国内控制传播的手段都上来了。无论是恐吓还是实控都很有效。对家属的控制也很有效。”

据瑞典人权活动家彼得·达林（Peter Dahlin）说，“这是一种非常有效的政治恐怖主义，你会害怕，”他说。“你的同事、朋友、伴侣也会成为这种恐怖主义的目标。”

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