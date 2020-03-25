香港疫情专家警告 新冠患者发病首周唾液最毒

香港大学等机构在学术期刊《柳叶刀•传染病》刊文指出，新型冠状病毒肺炎患者的唾液病毒载量，在症状出现后的第一周最高，之后随时间下降。与严重急性呼吸综合征（SARS）不同，新冠肺炎患者在初期具有最高的病毒载量，可以解释新冠肺炎快速传播的特性。

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据世界日报今天报道说，香港学术期刊指：新冠患者发病首周唾液最毒。该消息引述研究发现，新冠病毒感染者在症状出现时病毒载量高，显示该病毒易于传播。

该报道引述中国官方的澎湃新闻消息，《柳叶刀•传染病》的刊文作者指出，三分之一新冠肺炎患者的口咽后（深喉）唾液样本在20天或更长时间内仍能检测到病毒RNA，尽管其抗新冠病毒表面和内部蛋白的抗体已经形成。病毒峰值载量与年龄呈正相关，血清抗体水准与临床严重程度无关。大多数患者在症状出现后第10天或10天后，出现抗体反应。

据作者认为，此一发现强调对高风险个体严格控制感染，和早期使用有效抗病毒药物的重要性。

该报道称，新加坡研究人员之前也有类似发现。新加坡《联合早报》3月2日报导，新加坡科研人员针对本地新冠肺炎患者的研究发现，患者发病初期症状虽然轻微，但却是体内病毒量最多的阶段，随着症状发展病毒量逐渐减少，这意味患者体内病毒量与症状严重度并不呈正相关。

上述香港大学的最新研究，是由香港大学李嘉诚医学院、香港大学深圳医院临床微生物学与感染控制系等机构共同完成，责任作者是香港大学深圳医院临床微生物学与感染控制系Kwok-Yung Yuen博士。

作者还指出，新冠病毒载量与流感病毒载量相似，均在症状发作前后达到高峰。而SARS冠状和MERS冠状病毒的病毒载量分别在症状发作后10天左右和第2周才达高峰。作者认为，新冠病毒感染者在症状出现时病毒载量高，显示该病毒易于传播，即使患者的症状相对较轻。此一发现可以解释在社区和卫生保健环境中，出现的有效人际传播。

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