新冠病毒蔓延全世界，如何对疫情追责是海内外舆论的关注焦点，中国网络近日盛传一份要求中国卫健委公开有关新冠疫情的十大信息的公开申请，申请人署名为上海华东师范大学法学院教授胡雪梅，据华东师大网站介绍，胡雪梅教授为上海市“曙光”学者。曾经出版多本学术著作，获得省部级科研成果奖。

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根据网络传播的公开资料，胡雪梅教授表示为了搞清楚事实真相，不被虚假信息所左右，她首次登陆国家卫生健康委员会的网站要求信息公开，递交了申请公开信息的表格，因为网站要求每一张表格只能递交一个要求，所以她递交了十个表格，总共提出了十大申请。这十大申请包括：2020年1月12日，香港大学袁国勇团队在香港大学深圳医院确诊了首例人传人病例并且于当日通知了深圳以及广东省相关机构，该消息是否属实。如果属实，能否公布首例病人的检测报告？另外，要求公开的信息还包括，媒体报道说自从1月3日至2月3日，中国疾控中心三十次向美国通报武汉疫情及防控措施，该消息是否属实？如属实，申请获得通报的内容。

其他要求公开的内容还包括王广发获得疫情防控个人荣誉称号的依据是什么，以及武汉卫生健康委员会去年12月31日公布的27位最早确诊病例的消息，他们与华南海鲜市场之间的关联。

公开信还表示，按照中国《政府消息公开条列》第33条，申请人应该在递交申请之后二十天内获得回复。申请日期为3月13日。

上海华东师大法学院教授提出新冠疫情信息公开申请 2020年3月13日 © 网络

不过，该消息还有待于进一步确认，本台已致函胡教授求情核实，尚未收到回音。有网民担心胡教授或将同陈秋实，方斌等人一样被消失。

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