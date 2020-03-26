中国命各校加强新时代劳动教育 培养担当民族复兴大任新人

中共中央、中国国务院3月26号发表意见，要求以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，全面贯彻党的教育方针，把劳动教育纳入”人才培养全过程”，全面加强中国各级学校“劳动教育”，包括在大中小学设立“劳动教育必修课程”，将“劳动素养”作为升学参考依据，牢固树立“劳动最光荣”观念，构建‘德智体美劳’全面培养的教育体系”。

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根据中共中央国务院20日发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，要求在大中小学设立劳动教育必修课程。中小学劳动教育课每周不少于1课时。具体来看，学校要对学生每天课外校外劳动时间作出规定。劳动素养将成为高一级学校录取参考依据。

意见基本原则中更强调，要坚持党的领导，围绕培养担当民族复兴大任的时代新人，着力提升学生综合素质，促进学生全面发展、健康成长。把准劳动教育价值取向，引导学生树立正确的劳动观，崇尚劳动、尊重劳动，增强对劳动人民的感情，报效国家，奉献社会。

普通高等学校要明确劳动教育主要依托课程，其中本科阶段不少于32学时。大中小学每学年设立劳动周，可在学年内或寒暑假自主安排，以集体劳动为主。文件指出，根据需要明确教学目标、活动设计、考核评价、安全保护等劳动教育要求。家庭要鼓励孩子掌握洗衣做饭等必要家务劳动技能，每年有针对地学会1至2项生活技能。

官媒新华社报导称，这项针对加强新时代大中小学劳动教育的意见，是为“构建‘德智体美劳’全面培养的教育体系”而提出。

这项意见指出，近年来中国一些青少年中出现了“不珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动“的现象，劳动的独特育人价值在一定程度上被忽视，劳动教育正被淡化、弱化，全党、全社会必须对此高度重视。

意见还要求，要以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，全面贯彻党的教育方针，把劳动教育纳入”人才培养全过程”，贯通大中小学，贯穿家庭、学校、社会各方面，与德、智、体、美育相融合，促进学生形成 “正确的世界观、人生观、价值观”。

意见提出，要“全面构建体现时代特征“的劳动教育体系，把握劳动教育基本内涵，明确劳动教育总体目标，牢固树立 “劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大

、劳动最美丽”的观念。

这项意见明确提出，要设置劳动教育课程，在大中小学设立劳动教育必修课程。确定劳动教育内容要求，针对不同学段、类型的学生特点，以“日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动”为主要内容，开展劳动教育。 同时健全“劳动素养评价”制度，把评价结果作为衡量学生全面发展情况的重要内容，作为评优评先的重要参考和毕业依据，作为“高一级学校录取的重要参考或依据”。

意见说，要鼓励尖端企业，为学生体验现代科技条件下的劳动实践新形态、新方式提供支持。并支持学生深入城乡社区、福利院和公共场所等参加志愿服务，开展公益劳动，参与社区治理。

中央社评论指出，“劳动教育”曾是中共建政头30年间，在各级学校颇为重视的教育环节，一些地区甚至经常排定学生在校内外进行“义务劳动”。

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