中国或倾力消灭武汉肺炎词 涉清删旧日官报遗迹包括英文稿

中央社引据推特网友发文,中国官方媒体已窜改过往的网络英文报导,“武汉肺炎”这个举世皆知的名词,已被修改为“与冠状病毒相关的不明肺炎”。

该报道称,今天在中国两大社群媒体微信、微博搜寻“武汉肺炎”,除了少数海外名人仍使用这个名词因而引发中国官方抗议、大陆网友反弹的报导外,也已搜寻不到任何以此称呼疫情的陆媒报导。

消息指推特帐号“LIFETIME 视界”25日晚间发文指出,中共正开始大规模“修改”武汉肺炎疫情历史。近日环球时报英文网站偷偷将1月18日的报导中“武汉肺炎”改成“不明与冠状病毒相关的肺炎”,被网友抓包。

文章并附上这篇环时英文报导的截图显示,修改前的标题是Wuhan pneumonia: China confirms 4 new cases,2 deaths(武汉肺炎:中国证实新增4例,2人死亡)。修改后,武汉肺炎已被改为Novel coronavirus-related pneumonia(与冠状病毒相关的不明肺炎)。

还有网友也在其下发表两张截图,显示中国官媒新华网1月22日发表的一篇英文新闻报导,标题的武汉病毒(Wuhan virus),也已被删除。

该报道称,中国官媒虽然窜改过往的新闻报导,但仍难完全抹去网络纪录。有网友指出,用Google搜寻标题后查看网页快照就是老的(报导),直接点进去就是新的。

对此,有推特网友留言讥讽中共:“不仅能改百年前历史,还能改百天前历史;不仅在国内改历史,还要在国外改历史;不仅改变国内史,更要改变国外史。”有网友形容这是欧威尔名著“1984”的真实再现。一名网友并上传该书的名言:“一切都如消失在迷雾之中,过去被抹去痕迹,抹去的过程被遗忘,谎言就变成了真话。”(Everything faded into mist. The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became truth.)

中共当局极度不满起源于武汉的这波世纪大疫情被称为武汉肺炎、中国病毒,一再引用世界卫生组织命名规则,痛斥取名不应污名化、地域化。

该报道称,2月11日,世卫正式将武汉肺炎命名为2019年冠状病毒疾病(COVID-19)。在此之前,国际媒体报导绝大多数均以武汉肺炎、武汉病毒称之。

中央社说,但在世卫正名前3天的2月8日,中国国家卫生健康委员会就抢先公告,将武汉肺炎暂时命名“新型冠状病毒肺炎”、简称“新冠肺炎”;英文则是Novel Coronavirus Pneumonia,缩写NCP。

