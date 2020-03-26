中国正与英美德3国合作研发新冠肺炎疫苗 此前中国高调宣布已试疫苗

据中国科技部上午透露，疫苗研发难度大，对安全性与有效性要求非常高，目前采5条技术路线同步进行，并与英国、美国与德国合作进行DNA、mRNA与重组蛋白等疫苗的研发工作。

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据中央社今天报道说，中国正与英美德3国合作研发新冠肺炎疫苗。中国国务院新闻办公室上午举行“中国关于抗击疫情的国际合作”记者会，科技部副部长徐南平回答2019年冠状病毒疾病疫苗研发进度时，作上述表示。据他指出，疫苗是抗疫关键，各国期望都很高。但疫苗研发难度很大，对安全性、有效性要求非常高，且研发过程充满著不确定性；中国从疫苗开始之初，一直是坚持国际合作研发，并采取5条技术路线同步进行。

徐南平表示，目前中国企业已进行的实质性合作项目包括，DNA疫苗与美国的Inovio公司，mRNA疫苗是跟德国BioNTech公司，重组蛋白疫苗则是与英国GSK公司合作；此外，还有更多的合作在进一步洽谈之中。他还指出，疫情发生后，中国科技界第一时间科学分离鉴定出病毒毒株，并向世界卫生组织共用了病毒全基因序列，为全球科学家开展疫苗研究提供基础，建立形成适合不同阶段患者的治疗方案，并在短时间内建立核酸检测、抗体检测相配套的检测体系。

该报道称，在共用数据方面，徐南平称，中国建立两个平台，一是在国家微生物科学数据中心的“全球冠状病毒组学数据共用与分析系统”；二是国家生物信息中心发布“2019新型冠状病毒数据库”，此数据库已为152个国家和地区的7.6万多名访客提供资料服务，至25日下载的档案大概444万份。

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