习近平复信谭德塞 称中国疫情防控形势持续向好

中国国家主席习近平周四称，当前中国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复态势不断巩固和拓展，将准确把握国内外疫情防控和经济形势的阶段性变化，因时因势调整工作着力点和应对举措。路透社消息没有提及习近平今天参加世界20国视频峰会时发表演讲内容。

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路透社今天引述中国官方消息，习近平称中国疫情防控形势持续向好，因时因势调整应对举措。

新华社援引习近平给世界卫生组织总干事谭德塞复信内容并称，中方将在力所能及范围内，继续为国际社会抗击疫情提供支持。 据习近平称，“中国一直以实际行动积极支持国际社会抗疫努力，已经向包括世界卫生组织在内的国际组织以及80多个国家提供援助。”

习近平上周主持召开中央政治局常务委员会会议表示，境外疫情扩散蔓延及其对世界经济产生不利影响，给中国疫情防控和经济发展带来新的挑战；要加强疫情防控国际合作，完善应对输入性风险的防控策略和政策举措。

中国国务院总理李克强周一主持召开应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，称持续低风险的全国绝大多数省份，要及时取消与正常生产生活秩序不适应的防控措施，不得以审批延缓企业复工；除对来自高风险和中风险地区人员外，对其他人员不实施上岗前隔离。

中国国家卫生健康委员会周四公告，3月25日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例67例，均为境外输入病例；新增死亡病例6例；新增疑似病例58例，均为境外输入病例。

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