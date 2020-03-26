意汉学家追踪研究赵立坚关注中国外交新貌 曝曾有个“穆罕默德·赵立坚”

据自由亚洲报道说，被中国官媒吹捧为“战狼”的外交部发言人赵立坚已经上任一个月了。他不改先前在社交媒体推特上的大胆作风，推广新冠病毒起源阴谋论已经掀起巨大的争议。据意大利藉汉学家李丽莎曾研究中国在穆斯林国家的公共外交政策时，发现中国在伊朗、巴基斯坦这些以穆斯林为主的国家，特别把维吾尔文化标榜为中国文化，试图拉近与这些国家的距离。中国驻巴基斯坦使馆参赞，当时推特名却是 “穆罕默德·赵立坚”（Muhammad Lijian Zhao）。

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据自由亚洲报道说，穆罕默德·赵立坚是谁？中国的信息战新模式。

被中国官媒吹捧为“战狼”的外交部发言人赵立坚已经上任一个月了。他不改先前在社交媒体推特上的大胆作风，推广新冠病毒起源阴谋论已经掀起巨大的争议。

2015年，意大利藉汉学家李丽莎(Alessandra Cappelletti)正在研究中国在穆斯林国家的公共外交政策。她发现中国在伊朗、巴基斯坦这些以穆斯林为主的国家，特别把维吾尔文化标榜为中国文化，试图拉近与这些国家的距离。推特上，一位以穆斯林姓名自称的中国外交官，引起李丽莎的关注：他是中国驻巴基斯坦使馆参赞，推特名是 “穆罕默德·赵立坚”（Muhammad Lijian Zhao）。

据李丽莎说，“他看似要用这个名字拉近与穆斯林读者的距离。更让我惊讶的是，首次看到一个中国外交官员，在一个被中国禁止的西方社交媒体平台上如此自由地、有时挑衅性地表达观点。”李丽莎专门就赵立坚的“推特外交”写了一篇论文。她研究赵立坚的推特内容发现，赵立坚展现"高超的、有技巧性的、个人色彩丰富的"社交媒体使用技能，象征着中国新外交型态的一种试探。

尽管推特在中国境内被封锁，2010年就加入推特的赵立坚是个活跃用户。他的发推内容多是中巴的经贸文化交流、中国的投资计划，他还时常与推友互动，且毫不保留地对各种针对中国的批评提出反击。

赵立坚在推特上的一场“经典战役”是在2019年，当22个国家在联合国谴责中国打压新疆维吾尔人，赵立坚转贴《华盛顿邮报》2015年一篇有关美国首都华盛顿族裔分布的报导称，白人不会去东南区，引来美国前驻联合国大使赖斯痛批他是"不学无术"、"可耻的种族主义者"。

据该报道称，赵立坚在2017年已删除穆罕默德这个名字。当年，中国政府加强对西部地区穆斯林的控制，禁止"具有分裂意义"、"宗教意味浓厚"的穆斯林姓名，包含"穆罕默德"。

现年48岁的赵立坚，24岁就加入中国外交部。他曾经两度被外派巴基斯坦、一度外派美国。上任外交部发言人一个月来，赵立坚推特粉丝快速翻倍，已超过50万人。外交部发言人的官方账号仅8.8万粉丝，另一位外交部发言人华春莹的推特粉丝则为26.6万人。

据自由亚洲电台分析赵立坚上任发言人后的推文发现，一个月内，赵立坚共发了485条推特，集中发文时间在北京上午7点至晚上11点，约一半的发文来自Iphone手机，另一半来自网络端。赵立坚的发文内容，80%以上都使用英文发推，仅约5%使用中文。他的原创推文约两成，比重不高；另外八成推文都来自转发。

该台把赵立坚常转发的推文归成三类，第一类是中国官宣，比如中国外交部发言人官方账号、负责中国大外宣工作的中国环球电视网（CGTN）、《中国日报》（China Daily）、新华社等的推文。第二类是美国对政府持批评态度的偏左翼政治人物、新闻媒体。第三类是一些吐槽美国政府的平民百姓小号。

据意大利藉汉学家李丽莎(Alessandra Cappelletti)说，赵立坚基本上是将在巴基斯坦外派时的推特操作模式，复制到更大的中国外交部平台。“他回复讯息的速度非常快，而且让人感到非常亲密（intimate），彷佛是不需要得到任何许可似地。我的假设是，他当然还是要按照中国宣传部门的指导去做，但他在社交媒体上，让接收者感受到的是一个自由发言、个人色彩鲜明的中国外交官。这跟传统上看到受约束、集体主义色彩浓的中国外交官非常不同。”

2014年开始，中国海外使馆开始建立社交媒体脸书、推特账号。李丽莎说，中国官方将善用西方社交媒体纳入重塑中国形象的战略之内。这几年来，中共大外宣手法也不断进步，"非常聪明地瞄准大外宣的不同受众"。

“在推特上更多政治性的发文，谈论中国政策、表态，这与推特用户属性有关，比如赵立坚的推特追随者，很多国际关系专家、记者；脸书用户比较倾向阅读休闲杂类信息，以中国驻意大利使馆的脸书为例，常放很多的中国美食、风景、成语历史等内容。”

赵立坚最引发争议的推文是3月12日一篇质疑“可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”的推文。他提到去年10月在武汉举行的世界军人运动会，当时美国派遣了280多名运动员和其他工作人员参与。截至发稿，这个话题的浏览量已经超过2亿。

这则推文引发了中美之间的外交风暴，美国国务院召见驻美大使崔天凯表达抗议，美国总统特朗普也在记者会上表达不满。但赵立坚并没有因此降低炒作“阴谋论”的声量，他22日持续发推质疑“美国的零号病人在哪里？”。

据该报道称，推特公司回复自由亚洲电台，赵立坚的推文“目前并未违反推特公司的规则”。

长期研究中国信息战的加州智库未来学院（Institute for the Future）的数字智能实验室（Digital Intelligence Lab）主任莫楠（Nick Monaco）发现，在新冠疫情发生以来，特别是当中国疫情渐缓，西方世界开始爆发时，中国的信息战加入了官方的角色，进入一个他形容为“前所未见”的中共新型信息战模式。“这是很多层次的（散播阴谋论），有官方带头、也有小粉红，他们发推文、引用文章，然后透过官方媒体如《中国日报》、《人民日报》再扩大宣传，我们看到一个更大规模、更有层次、有战略性的传播虚假信息的运动（disinfomation campaign）。”

以病毒起源阴谋论为例。最早由《人民日报》先引述一位保罗博士（Dr. Paul Cottrell）在社交媒体上的话说，美国疾控中心隐瞒疫情。保罗博士已被网友起底只是一位在线医学课程的学生，从未有任何美国媒体引述他的发言。但这个阴谋论讯息很快地被小粉红或五毛接着有系统地散播；直到三月中，中国外交部发言人及一些驻外使馆再加入助长这个阴谋论的行列。

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