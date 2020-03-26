或忧疫情 中国股市今又跌了

中国股市周四小幅收低，因投资者对过去两日的强劲涨势获利了结，同时新冠病毒输入病例上升，迫使中国政府收紧控制，以防感染病例重新激增。

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据路透社今天报道说，中国股市收低终结两日涨势，因新冠病毒输入病例数上升。沪综指.SSEC收跌0.6%报2,764.91点。沪深300指数.CSI300收跌0.66%，沪深300金融地产指数收跌0.27%，沪深300主要消费指数收跌0.45%，沪深300地产指数收跌0.82%，沪深300医药卫生指数收升1.75%。

深综指.SZSC收跌 0.8% ，创业板指数收跌0.546%。

该报道说，中国连续第二天未有本土新冠病毒确诊病例，疫情热点湖北也已经解封，在此同时北京则是加强管制以避免感染再度扩大。

美国参议院投票一致通过了一份2万亿美元的议案，旨在帮助失业者和受到新型冠状病毒疫情打击的产业，并提供数以十亿美元计的资金购买急需医疗设备。

该报道称，亚洲股市各有升跌。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，日股日经指数.N225收跌4.51%。

路透社说，截至目前，沪综指今年下跌9.4%，沪深300指数跌9.7%，香港恒生国企指数下跌15.4%。沪综指本月则累计跌4.01%。

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