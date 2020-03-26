新冠病毒 中国连报国土清零 指境外传入多增

中国国家卫生健康委员会今天公告，3月25日全国报告新增确诊病例67例，均为境外输入病例；新增死亡病例6例；新增疑似病例58例，均为境外输入病例。

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据路透社今天报道说，3月25日中国新增新冠确诊67均为境外输入，较上日增逾四成。

中国国家卫生健康委员会上述新增报告境外输入确诊病例67例（上海18例，内蒙古12例，广东11例，北京6例，福建6例，陕西3例，天津2例，浙江2例，江苏2例，云南2例，山西1例，吉林1例，河南1例），较上日增逾四成。截至3月25日24时，累计报告境外输入确诊病例541例。

当日新增治愈出院病例401例，解除医学观察的密切接触者721人，重症病例减少164例。

该报道引述中国官方消息说，截至3月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3,947例（其中重症病例1,235例），累计治愈出院病例74,051例，累计死亡病例3,287例，累计报告确诊病例81,285例，现有疑似病例159例。累计追踪到密切接触者695,305人，尚在医学观察的密切接触者14,714人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例391例（武汉382例），新增死亡病例6例（武汉5例），现有确诊病例3,431例（武汉3,407例），其中重症病例1,201例（武汉1,195例）。

湖北累计治愈出院病例61,201例（武汉44,068例），累计死亡病例3,169例（武汉2,531例），累计确诊病例67,801例（武汉50,006例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

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