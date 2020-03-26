新冠肺炎源头阴谋论正酣 钟南山未慎言？

新冠肺炎病毒来源引爆中美两国论战，华裔旅美学者黎蜗藤表示，争议起于中国工程院院士钟南山稍早前“（病毒）不一定发源中国”的一席话；他指这个说法值得商榷，并强调科学家宜慎言。

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据中央社今天报道说，钟南山一句话引爆病毒论战，专家指：科学家宜慎言。该报道称，香港明报近日刊发黎蜗藤的文章表示，中国著名呼吸科权威、工程院院士钟南山2月27日语出惊人说，“（新冠病毒）首先出现在中国，不一定发源在中国”；之后又补充“（也）不能就此判断疫情是来自国外”。3月18日，钟南山再解释：“源头和疫情发生地不是一回事。H1N1是2009年首先在墨西哥发生，你能说是墨西哥病毒吗？新冠肺炎先发生在武汉，不等于源头在武汉，这是科学问题。在搞清楚以前，随便下结论是不负责任的。疫情发生在中国，源头不一定在中国。”

据黎蜗藤说，钟南山的说法被广泛引用，为“非中国起源论”背书，并成为一些媒体和自媒体所谓“美国军人播毒论”（美国军人去年10月参加军人运动会时把病毒带到武汉）的重要论据。该文章说，这种阴谋论原本只在部分特定立场的网上群组流传，后来却升级到国家层次；中国外交部发言人在推特力推这种论点，引起美国各界普遍反感，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）因此打电话给中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，表达抗议。

据黎蜗藤表示，钟南山在2003年SARS以及这次最早在武汉爆发的新型肺炎疫情中，都奋战于第一线，是中国人民心目中最值得信赖的医学权威，但是“权威愈大则话语责任愈重”，钟南山“源头不一定在中国”之说，值得商榷。黎蜗藤指出，新冠病毒起源何处、如何起源，当然是科学问题，但是科学不存在百分百正确。例如学者撰写科学论文时，不会说“实验结果证明某结论”，只说“支持某假设”，而一项假设获得的支持证据愈多，成立可能性就愈大，大到一定程度被学界普遍接受为共识，假设就上升成为理论或结论，但即使如此也有可能被推翻。因此，文章说，公众通常认为的结论在科学家看来只是“可能性最大的假设”；而即使某假设可能性很大，在科学家看来同样尚未定论。

该报道指出，黎蜗藤强调，科学问题严格来说都没有结论，不存在“搞清楚”，但不等于没有共识；科学意义的“没有结论”可能常被大众误解为“连普遍共识也没有”，因此科学家公开笼统地说出“没有搞清楚前不能下结论”，很可能带来误导。

据黎蜗藤提到，“2003年首例病人出现在广东河源的沙士（严重急性呼吸道症候群，SARS）病毒起源至今还没有搞清楚：是果子狸、穿山甲还是蝙蝠，不得而知；甚至那位河源病人是不是‘零号病人’也存在不确定性。但没有听说谁否认沙士病毒起源于中国”。该文章说，钟南山“首先出现在中国，不一定发源在中国”的说法若是表达“普遍意义上的可能性”，自然不能说是错的；但在没有证据足以质疑或推翻现成最被广泛接受的假设时提出，就难说谨慎。

该报道称，关于新型冠状病毒起源的问题，他指出，最合常理并且最被普遍接受的可能性正如香港学者龙振邦、袁国勇所言的“最可能途径就是病毒天然宿主是中国云南的中华菊头蝠，通过某种天然途径传到某中间宿主上，再在武汉华南海鲜批发市场传染到人”。他说，这项假设既有遗传学上的基因序列对比证据，也有流行病学上的追溯（包括最早一批病人都在武汉），也有对SARS病毒传播途径研究的经验。

据文章说，这种假设当然不是百分之百正确，但相较各种捕风捉影的阴谋论，这项对病毒起源的假设可能性大得多。要推翻这种假设需更强的证据才能令人信服。

黎蜗藤表示，“钟院士固然没有支持阴谋论，但‘我不杀伯仁，伯仁却因我而死’，当建基于自己言论上的阴谋论大行其道时，没有站出来谴责阴谋论，还在缺乏证据下继续强调自己的假设，这与挺身而出斥责阴谋论（曾有说法指病毒来源于武汉病毒所）的美国科学家对比何其鲜明”。

黎蜗藤认为，“从善意出发，或许有科学家缺乏舆论敏感性或太固执于科学家思维，令人遗憾。科学家应慎言，不应助长阴谋论”。

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