武汉今天死者家属领骨灰 当局监控哀悼表达传也删除

2019冠状病毒疾病爆发至今在武汉夺去超过2500条生命。当地政府昨天首度开放民众领取亲友骨灰，一张排队人龙照片引起网友一片哀悼时，当局大举删文，引爆网友怒火。

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据中央社今天报道说，武汉家属领骨灰，哀悼中当局删文引网友怒火。

网络大V“毛大庆”昨天在微博发文，附有一张据称拍摄于汉口殡仪馆的照片。照片中，大批民众在殡仪馆前排起队伍，等待领取骨灰，有网友转载，留言称“一张令人泪崩、心痛的照片”。不过，毛大庆这篇贴文不久就被删除，引起许多网友愤慨。网友说“为什么我不能光明正大地悼念我的同胞”、“别人疫情防控不好就是每天热搜，自己这边一点点不好的都要屏蔽”、“汉口殡仪馆是负能量？意大利（意大利）殡仪馆就是正能量？删你马”。

据该报道称，有人讽刺：“在全国人民喜迎复工，笑看别国疫情肆虐的时候，你提起我们也死了这么多人是什么意思？”、“好像只要捂著身边人的嘴，那些痛苦的哀嚎就不存在，可以继续做着天下第一的梦。”

也有网友意有所指地说：“你在等它道歉，它在等你感恩。”

该报道指，网友“沙丘2046”在微博贴文说，“我是今天上午10点左右到汉口殡仪馆的，大门口沿路停著长长的私家车和志愿者车队，进门安保很严，到处是便衣，基本一抬手机就有人过来制止。”他说：“我在里面待了两个小时，有的家属抱着遗照坐在对接点等待，有的抱着骨灰盒从我身边走过。人很多，很安静，没有哭声，也没有哀乐，他们就这样默默地抱着骨灰盒离开。只到最后我要离开才看到一位阿姨放声大哭，她的哭声引来所有人回头，大家呆呆地看着她，甚至有一丝尴尬。”

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