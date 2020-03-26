港媒分析新冠病毒源头阴谋论赵立坚奇袭为何未在世界奏效

3月12日，中国外交部发言人赵立坚在社交平台Twitter转发了一段有关新冠肺炎的短片，并评论道到：“美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？⋯⋯可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”据香港01今天报道说，墙外懒理口水战。

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据香港01今天报道说，新冠源头争议，墙外懒理口水战，赵立坚“奇袭”为何未奏效？这番说话在中美之间挑起了争端，美国总统特朗普一度以“中国病毒”称呼还击，而中方则指责美方“污名化”中国，拖到最近中美元首通电话后至才有个了结，特朗普即说不再“闹大”此事，而驻美大使崔天凯也表明，追踪病毒源头是科学家的工作，外交官不宜置喙。

该报道称，如果视赵立坚为资讯战“奇兵”，那么确实不用太讲究讯息来源，毋须考虑“合理怀疑”是否等同“确凿证据”，也不需要担心抽出科学家模棱两可的保守讲法做文章，是否犯上断章取义的错误。政治思路可以是捉到老鼠就是好猫，只讲结果不问过程。不过即使以“实用效果”为标准，赵立坚这次“奇袭”怎衡量都不算成功，在墙外华文传媒尚且能抢到一两天“头条”，然而要走更远就后劲不继了，除了美国身在局中而反应较大，他的“奇袭”在外文平台就连最低限度“抢版面”都未能达标。

很简单，海外疫情大爆发，全球各地自顾不暇，部份地区更死伤枕籍，忙于实施铁腕防疫，哪来空档去留意一个外国外交官“义正辞严”呢？由法国到新加坡，海外网民多数都一笑置之，认为危急关头就不要互相指责了，而中美作为堂堂大国，居然闹得像“小朋友斗嘴”又成何体统呢？

该报道称，赵立坚动员不了多少和应者，反而挑起新一轮对华指控，网民和传媒又翻炒一次中国在疫情初期的表现，罗列瞒报漏报和箝制言论等问题，指责国民食野味致病毒跨物种传播，其中更不堪的就连阴谋论都再度挖出来，例如中方已公开否认的“武汉P4实验室泄漏病毒”一说。

在整个疫情故事中，中外官方至少都认同，中国最先出现有纪录的大规模爆发，差别就在是否为病毒源头。若果要将焦点转为“美国源头说”，赵立坚带出的“时间顺序”太难自圆其说，要填补剧情时存在太多“假设再假设”，每一步都需要受众接受“特定解读”才讲得通，缺乏资讯战奏效所需的简明直接。

据该报道说，要不讲求“弹药品质”也可以，前提是受众本来就倾向相信你的故事，什么版本都接受。根据美国皮尤中心的调查，美国的全球形象仍偏向正面，而该中心的另一份调查则显示，中国所得好感度似乎不足以相抗衡，可见“美国源头说”难以在墙外动员“粉丝”，更不能够在资讯战中事半功倍。

该报道指，赵立坚的打法一则缺乏足够火力，二则不如墙内般有“粉丝圈”支援助阵，三则中国审查机关在墙外无用武之地。在没有天时地利人和下，他面对排山倒海的“事实查证”、阴谋论反击和“不当一回事”，于墙外资讯市场中不只是败下阵来，甚至由始至终都只在场外呐喊。

按目前所见，“赵立坚路线”没有成为舆论方针，如崔天凯便疑似“割席”，并且保持官方一贯口径：要锁定病毒源头，有待科学验证，搬出阴谋论惹是生非只会妨碍合作，各国政府不应利用中国做靶子，推卸应负的防疫责任，更不应该标签中国，有意无意间作种族主义影射。

据该报道认为，其实中国有效遏制疫情，有余裕支援海外重灾区，以行动证明自身实力，这已是最佳宣传，就算计上初期种种缺失，依然可在墙外舆论场站得稳阵脚，防守绰绰有余。可是一旦强行“主动进攻”，恐怕会陷入不堪入目的泥浆摔角，冒上触发公关灾难的风险，庸人自扰。

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