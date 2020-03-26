疫情或展机遇 中国过去两月一带一路投资大增

中国商务部新闻发言人高峰今天称，中国境内投资者1-2月对外非金融类直接投资(ODI)累计1,078.6亿元人民币，同比增长1.8%；折合155亿美元，同比下降1%。官方报告对一带一路沿线国家投资增18.3%。同期对外劳务合作派出各类劳务人员报告减少。

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据路透社今天报道，据中国商务部报告，中国1-2月ODI同比下降1%，但对一带一路沿线国家投资增18.3%。

中国商务部新闻发言人高峰在商务部网上新闻发布会上并称，1-2月，中国企业对“一带一路”沿线的48个国家有新增投资，合计27.2亿美元，同比增长18.3%。“对外投资结构持续多元，”高峰称，1-2月对外投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业和采矿业等传统投资领域，占比分别为40.8%、15.1%、11.3%和8.9%。

其中流向租赁和商务服务业63.3亿美元，同比增长43.2%，成为增速最高的领域。

该报道说，在对外承包工程方面，1-2月完成营业额1,080亿元人民币,同比下降9.5%（折合155.2亿美元，同比下降12%），新签合同额2,150.3亿元人民币, 同比增长38.3%（折合309亿美元，同比增长34.5%）。

不过，期内对外劳务合作派出各类劳务人员3.9万人，同比减少2.9万人，2月末在外各类劳务人员77.8万人。

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