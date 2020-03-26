美国驻英国大使批中国隐瞒疫情危害全球

美国加大了批评中国隐瞒疫情导致世界灾难的声音。美国驻英国大使表示，由于中国隐瞒新冠病毒疫情爆发的信息，疫情才得以扩散到其他国家，给全球造成危害。伍迪·约翰逊大使周四（3月26日）在英国泰晤士报发表文章表示，北京随后在妨碍与国际卫生机构合作的同时，有选择地分享信息。

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据美国之音今天报道说，美驻英大使批评中国隐瞒武汉疫情危害全球。伍迪·约翰逊大使周四（3月26日）在英国泰晤士报发表文章表示，北京随后在妨碍与国际卫生机构合作的同时，有选择地分享信息。约翰逊强调，如果中国在正确的时间做了正确的事情，更多的中国人以及世界其它国家的人就可能免于这次新冠病毒疫情的严重危害。

约翰逊还说，这次全球危机最终消退后，应当展开国际合作，评估疫情的后果，估算这次崩溃所造成的损失。

据该报道说，美国总统特朗普此前曾表示，中国爆发疫情后，北京应当更快地警告全世界。特朗普反对中国官员散播病毒是美军带到武汉的阴谋论，他几次怒称新冠病毒为“中国病毒”。特朗普说他这样称呼病毒并不是种族歧视，而是要说明病毒来自中国。

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