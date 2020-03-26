记者无疆界：中国若有新闻自由或能避免新冠大流行

记者无疆界组织网站刊文表示，如果中国有新闻自由，中国政府没有对媒体实施严格控制和审查制度，新冠病毒可能不会导致全球大流行的局面。

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记者无疆界24号在网站上刊出的文章说，如果中国没有控制和审查，中国媒体本来可以更早让大众知道2019年冠状病毒疾病疫情的严重程度，可以挽救上千人的生命，或许还能避免全球大流行。

记者无疆界组织（RSF）解释称，英国南安普敦大学的研究人员在3月13日发表了一篇分析报告，里面提到虽然中国在1月20日采用了初步防范措施，但当初要是提早两周实施，中国境内的冠状病毒肺炎确诊病例应能减少86％。

历史不可重写，但记者无疆界组织的这篇文章还是列出危机初期发生的一览事件表予以分析和说明。

2019年12月20日，首名确诊病例出现一个月后，武汉市已有60名患有类似萨斯SARS不明肺炎的病人，其中几人常去华南海鲜市场。武汉市当局本来可以通知记者， 但却认为相关消息不适合传达给媒体。

2019年12月25日，武汉市第五医院消化内科主任 吕小红开始听说医护人员遭感染的案例，并在1月第1周开始怀疑这种传染病有人的传人的现象。记者无疆界评论说，要是中国记者的消息来源不会遭受从上级训诫到长期监禁等程度不一的惩罚，吕小红本应能尽其职责向媒体发出警报。

2019年12月30日，武汉市中心医院急诊科主任艾芬和几名医生警告大家都有“类似SARS的冠状病毒”，其中8人（包括后来染病去世的医生李文亮）后来在2020年1月3日因散布“虚假谣言”而遭武汉警方起诉。记者无疆界认为，如果从这天起，吹哨者发出的信息被媒体和社交网络进行自由传播的话，人们可能会有危机意识并向政府施压采取阻止病毒散播的措施。

中国在12月31日正式向世界卫生组织（WHO）发出警报，但一边又大量审查微信讨论平台上跟疫情相关的关键字。而如果没有审查机制，记者就可以在拥有上亿活跃迁用户的微信上发布报导，提供预防性建议。

2020年1月5日，上海市公共卫生临床中心教授张永贞的团队成功为病毒基因排序，但有关当局似乎不愿公开。11日中国出现首例死亡案例，研究人员当天在开源平台上报消息，结果被要求关闭实验室作为惩罚。记者无疆界评论称，如果中国政府透明化，立刻将病毒基因排序在科学刊物上公布，国际社会或许可以争取到研究和开发疫苗的宝贵时间。

记者无疆界继续指出 1月13日，泰国出现中国境外首例冠状病毒确诊病例是来自武汉的游客。要是国际媒体能在1月13日前取得中国当局掌握的全部疫情规模相关资讯，国际社会可以对这场危机进行进行评估，进行了充分的心理准备，降低了疫情在中国境外扩散的风险，也许还能避免疫情演变成全球大流行。

记者无疆界组织的最后说，2019年在该组织评估的全球180个国家中，中国新闻自由度排名为177。

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