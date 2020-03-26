G20峰会 中国官媒报习近平发言

G20二十国集团领导人聚焦新冠肺炎的视讯峰会，26日晚登场。台湾中国时报引述中国官方新华社说，中国国家主席呼吁，共同采取减免关税、取消壁垒，为提振世界经济复苏士气，他强调各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退，共同维护全球产业链供应链稳定，中国也将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。

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据中国时报今天称，G20视讯峰会，习近平吁减免关税，维护全球产业链稳定。

此次峰会由今年二十国集团主席国沙特阿拉伯主办，以视讯方式举行。据新华社报导，习近平强调，中方支持世界卫生组织发挥领导作用，制定科学合理防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。二十国集团应加强疫情防控资讯共用，推广全面系统有效的防控指南，适时举办全球公共卫生安全高级别会议。中国将同各国一道，加大对相关国际和地区组织的支援力度。

据习近平指出，病毒无国界，疫情是我们的共同敌人。各国必须携手拉起最严密的联防联控网络。中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。他说，在中方最困难的时候，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持，我们会始终铭记并珍视这份友谊。

新华社指习近平呼吁，二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济复苏士气。 他表示中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。

习近平强调，疫情对全球生产和需求造成全面冲击，各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退。要实施有力有效的财政和货币政策，加强金融监管协调，共同维护全球产业链供应链稳定。习近平强调，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

消息没有提及其他与会国家会议言论。

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