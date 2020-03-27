不让湖北人过桥 鄂赣两省警察爆发冲突 北京被指开了坏头

湖北人被解禁后，走向全中国复工之路并不平坦，27日，湖北省黄梅县警方与一江之隔的江西省九江市警方发生大规模冲突，许多特警和手持盾牌的防爆警察到场，场面骇人。连党媒『人民日报』都发声：“湖北加油不能只是嘴上说说”。但有人指出，北京现在还在防湖北人进京，该怎么说？

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发生这一冲突的心理其实很简单，就是害怕已经解禁，确诊清零的湖北人传播瘟疫。这一做法显然对湖北人很不公平，既然当局宣布湖北全境，武汉除外，所有人都可持健康证明离开湖北，大路就应该对湖北人敞开! 然而，中国不少地方仍视湖北人为“猛兽”。最新的一例发生在3月27日，从网上传播的视频显示，江西省九江市交警在鄂赣两省交界处设卡阻拦湖北车辆入境，与湖北省黄梅县警察首先发生冲突。

网上流传的消息显示，两省警方交手后，江西率先派出特警增援本省力量，湖北大批民众随后迅即加入对峙，出现大规模骚乱，随后，数以百计的湖北人高举大字横幅，走入横跨两省的九江长江大桥，与全副装备的江西警察激烈对峙，把多辆特警车和警车推翻在地，画面显示，有些民众被便衣警察强行戴上手铐拖走。画面显示，湖北人不顾一切，冲破警方封锁线，走到九江大桥派出所前，要求江西警方道歉。网传九江警察殴打黄梅警察，但九江市委予以否认。

官媒『人民日报』27日发文称：一座九江城，半城黄梅人，自古往来频繁，如今怎就发生了冲突？该报称：“对于‘禁足’许久的湖北人民来说，他们可以放飞心情。特别是务工人员更要返岗谋生，开启新的征程。”“‘湖北加油’不能只是在嘴上说说 。在湖北解除离鄂管控后，仍处处提防和限制湖北人员，这是一种伤害”。

但一些分析人士指出，对湖北人的这种提防意识，恐怕首先来自作为中国首都的北京，甚至形成明文规定，日前，北京市就特别要求目前在湖北出差和探亲的人员一律不得返京。其余地区人员返京后需进行居家或集中医学观察14天。北京这一做法影响很坏。当时就有人质疑：“说湖北零增长，却不许湖北人返京，因为自己心里最清楚，自己说的哪句话是真的，哪句话是假的”。

湖北人复工之路并不顺利，中共湖北省委书记应勇也被迫出来“呼吁请求全国各地全社会善待湖北人民”。他说，“湖北人是英雄的人民”。有网民讥讽：“湖北老子是英雄，什么都不怕，害怕江西挡路”。

『财新』日前有一篇题为“复工之困：湖北人不等于病毒”，详细报道了湖北人复工之路的艰辛。一些在北京工作的湖北人无法进入北京，一位名叫佩蒂的在3月21日“再次拨通了北京市长热线电话，‘我问湖北籍没回过湖北的人员是否可回京，接线员只是一遍又一遍重复念着早期下达的官方文件，‘在湖北地区出差探亲的人员暂缓回京’。”另外一位在北京工作的乐维发现自己返京时，竟无法购买返京的火车票和飞机票。他气愤地表示，“在国内，湖北人不等于病毒，就像在国际上中国人不等于病毒，这不是一个道理吗？”

北京青年报3月26日报道，北京市官方表示，“滞留湖北的北京人员返京应先申请，通过审核后可按规定流程返京”。这里说的其实是在北京工作的湖北人都这么不容易返京，那湖北人什么时候才能进京呢？

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