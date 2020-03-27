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中美关系

中美元首通电话谈抗疫外 习近平称“合作是唯一正确的选择”

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3月10日，北京一座商业中心大屏幕播放央视报道习近平视察武汉参观火神山医院的情景。
3月10日，北京一座商业中心大屏幕播放央视报道习近平视察武汉参观火神山医院的情景。 REUTERS - THOMAS PETER
作者： 夏榕

路透社北京消息，中国央视今天报导称，中国国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。习近平强调，当前，中美关系正处在一个重要关口。希望美方在改善中美关系方面采取实质性行动，双方共同努力，加强抗疫等领域合作，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。

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路透社援引央视新闻客户端刊登新闻稿称，习近平表示中方愿同包括美方在内的各方，一道继续支持世卫组织发挥重要作用，加强防控信息和经验交流共享，加快科研攻关合作，推动完善全球卫生治理；加强宏观经济政策协调，稳市场、保增长、保民生，确保全球供应链开放、稳定、安全。

习近平强调出：“中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。”

中国领导人并指出，当前情况下，中美应该团结抗疫。另外，中国一些省市和企业纷纷在向美方提供医疗物资援助。中方理解美方当前的困难处境，愿提供力所能及的支持。

美国总统特朗普则表示，“中方的经验对我很有启发。我将亲自过问，确保美中两国排除干扰，集中精力开展抗疫合作。” 并称，感谢中方为美方抗疫提供医疗物资供应，并加强两国医疗卫生领域交流，包括抗疫有效药物研发方面的合作。

据悉，目前北京境外输入确诊病例中90%持有中国护照，其中40%是留学生。习近平因而呼吁，目前在美国仍有大量中国公民包括留学生。中国政府高度重视他们的生命安全和身体健康。希望美方采取切实有效措施，维护好他们的生命安全和身体健康。

对此呼吁，特朗普回应：“我在社交媒体上已公开表示，美国人民非常尊敬和喜爱中国人民，中国留学生对美国教育事业非常重要，美方将保护好在美中国公民包括中国留学生。”。

昨天，特朗普赞扬了习近平对新冠病毒疫情的应对。但，他仍提到新冠病毒源自中国，也指责中国在疫情方面不够透明，还对中国确诊病例的数字提出质疑。

 

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