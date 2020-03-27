中美元首通电话谈抗疫外 习近平称“合作是唯一正确的选择”

路透社北京消息，中国央视今天报导称，中国国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。习近平强调，当前，中美关系正处在一个重要关口。希望美方在改善中美关系方面采取实质性行动，双方共同努力，加强抗疫等领域合作，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。

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路透社援引央视新闻客户端刊登新闻稿称，习近平表示中方愿同包括美方在内的各方，一道继续支持世卫组织发挥重要作用，加强防控信息和经验交流共享，加快科研攻关合作，推动完善全球卫生治理；加强宏观经济政策协调，稳市场、保增长、保民生，确保全球供应链开放、稳定、安全。

习近平强调出：“中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。”

中国领导人并指出，当前情况下，中美应该团结抗疫。另外，中国一些省市和企业纷纷在向美方提供医疗物资援助。中方理解美方当前的困难处境，愿提供力所能及的支持。

美国总统特朗普则表示，“中方的经验对我很有启发。我将亲自过问，确保美中两国排除干扰，集中精力开展抗疫合作。” 并称，感谢中方为美方抗疫提供医疗物资供应，并加强两国医疗卫生领域交流，包括抗疫有效药物研发方面的合作。

据悉，目前北京境外输入确诊病例中90%持有中国护照，其中40%是留学生。习近平因而呼吁，目前在美国仍有大量中国公民包括留学生。中国政府高度重视他们的生命安全和身体健康。希望美方采取切实有效措施，维护好他们的生命安全和身体健康。

对此呼吁，特朗普回应：“我在社交媒体上已公开表示，美国人民非常尊敬和喜爱中国人民，中国留学生对美国教育事业非常重要，美方将保护好在美中国公民包括中国留学生。”。

昨天，特朗普赞扬了习近平对新冠病毒疫情的应对。但，他仍提到新冠病毒源自中国，也指责中国在疫情方面不够透明，还对中国确诊病例的数字提出质疑。

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