习近平：中国愿给美国提供援助，但是，

美国确诊病毒感染病例27日达到大约8.6万人，造成1300多人死亡。同一天，习近平与特朗普通话表示：中国愿意给美国提供援助。习近平是在美中两国近来就一系列问题发生争吵的情况下表示愿意向美国提供援助的，与此同时，习近平坚持中方一段时间来标榜自己的所谓“公开、透明、负责任态度”。

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据中国外交部发表的通话记录显示：习近平强调，新冠肺炎疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家通报疫情信息，包括第一时间发布病毒基因序列等信息。而早些时候，特朗普和其他一些美国高级官员强烈批评中国共产党当局封锁疫情信息导致中国疫情大爆发扩散，导致原本应当是地区性的卫生问题变成世界性灾难。

面对批评，中国外交部发言人赵立坚声言病毒是美国军人传输到中国武汉的，特朗普则多次将新型冠状病毒称作“中国病毒”以凸显病毒来源。在27日与特朗普的通话中，习近平似乎是对美方的说法提出了委婉的回应。习近平说：“流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。国际社会只有共同应对，才能战而胜之。”

尽管习近平表示中国愿意给美国提供援助，美国总统特朗普对习近平及其领导下的中国的信任度还有多少？就在通话前26日的记者会上，在被记者问及：对目前看来美国新冠感染者病例似乎超过了中国感到惊讶吗？特朗普回答说，“不，我认为这是因为我们在做的测试。第一，你不知道中国的数字是多少，都是中国自己公布的数字。”

美国之音评论说：习近平的这种说法也是包括中国外交部在内的官方机构一直宣传和坚持的立场。但许多中国公众对这种官方说法提出质疑，质问既然中国政府如此透明，为什么在疫情初始阶段，也就是在最有可能阻止疫情大爆发的阶段，中国政府要对中国公众封锁疫情信息，甚至对私下在朋友圈谈论疫情的8个医生进行惩罚，并将惩罚消息在中国中央电视台反复播放十几次，导致医务人员人人自危，不敢谈论疫情，导致众多的人，包括数以千计的医务人员感染病毒？

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