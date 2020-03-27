人权组织谴责特区政府首次动用殖民恶法拘捕郑丽琼

香港人权监察组织谴责港府回归后首次动用所谓“煽动罪”在25日拘捕民主党的中西区区议会主席郑丽琼。该组织指出，煽动罪是殖民时代的恶法，定义太阔，联合国人权事务委员会曾多次对该法表达关注，指该法违反国际人权公约并促请港府修例。

广告 继续浏览后续

郑丽琼25日深夜遭警方拘捕，根据民主党立法会议员许智峰引述郑的律师表示，她是涉嫌干犯作出具“煽动意图”的作为罪。

香港人权监察26日发表声明批评，煽动罪过时兼定义广泛，违反载于基本法第39条的《公民权利和政治权利公约》及《香港人权法案》。 记忆中这是1997年后首次引用这种殖民地恶法的罪名，反映香港的言论表达自由进一步倒退，警察亦进一步成为打压言论表达的组织。

人权监察指出，煽动罪属严苛过时的殖民法例严苛，譬如第9（1）条定义太阔：“ 引起或加深香港不同阶层居民间的恶感及敌意 ”、“引起女皇陛下子民间或香港居民间的不满或离叛”、“煽惑他人使用暴力”及“怂使他人不守法或不服从合法命令”等已属煽动意图，又如第10条则无论表达意见、写书、出版、复制、分发和展示刊物，皆可以言入罪，明显违反载于基本法第39条的《公民权利和政治权利公约》第19条保障的表达自由及《香港人权法案》。

人权监察又表示，倘若要限制言论，必须基于公约第19条订明的合法目的，且出于必要，及合乎比例。若涉及煽动言论，应只限于煽动或可能煽动即时暴力的言论，而该言论与暴力具直接和即时关系。

联合国人权事务委员会于第34号“一般性意见”解释表达自由时指出，若当局以合法目的限制表达自由，必须证明威胁的确切性质、采取具体行动的必要性和相称性，尤其证明言论表达和威胁有直接和即时关系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅