人民日报海外版：“中华民国台湾”是台独的“新冠”

台湾总统蔡英文近期曾经多次公开提出台湾自认为“中华民国台湾”。对此，中国大陆官媒《人民日报》海外版3月27日发表署名评论文章，指近来流行的“新冠”一词，可用在“台独”身上。文章称，“新冠”一词近来很流行，但本文要说的“新冠”是流行于台湾岛上的“台独”。“新冠”与“台独”扯到一起，是因为“台独”有了一顶新帽子——“中华民国台湾”。

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文章写道，“‘中华民国台湾’这个‘新冠’，新就新在它把‘中华民国’与台湾合而为一，看似只是两个现成名词的合并，实则并不简单，极具含混性与欺骗性。”文章称，“其含混性在于，把台湾提高到了与‘中华民国’等同的地位，从而改造了‘中华民国’的表征。这正是民进党一直以来把台湾‘国家化’的重要步骤和巧妙手段。”

文章表示，“其欺骗性则在于，用‘中华民国’掩盖台湾，实际上是用‘独台’做‘台独’的挡箭牌。这是民进党对台湾的新定位、新包装、新标签，浓缩了民进党对台湾法理地位、政治面目、发展方向的阶段性论述。剖视‘中华民国台湾’的构成，其重点当然是台湾，‘中华民国’只是其虚掩。毕竟现阶段‘中华民国’仍有掩饰和保护作用，对台湾‘国家化’有利用价值。但民进党不会止步于此，一旦时机成熟，定会抛弃‘中华民国’，端出‘台湾共和国’。这绝非危言耸听。”

文章还称，“‘中华民国台湾’还有明显的荒谬性。既要推‘台独’，不想藏着掖着台湾，又不愿抛弃‘中华民国’这个外壳，所以只能来个小脑袋顶上大帽子，不伦不类，欺世盗名，岂不滑稽？真是费尽心机，让人叹为观止了。”其还提出，“‘新冠’炮制者为何绞尽脑汁弄出这么个怪物？究其原因，在于他们明白，台湾根本就不是国，所以他们才拼命在名称上下功夫。还因为‘中华民国’有个‘国’字，那是他们可望而不可即的，岂能弃而不用。于是炮制出‘中华民国台湾’这么个怪诞称谓，聊以自慰。其实，在外人看来，这根本就是自欺欺人、自娱自乐。”

文章强调，“必须指出，‘中华民国台湾’名称的性质是新版‘两国论’、‘台独’新变种。妄图以‘中华民国台湾’作为台湾的公开定位，非正式、试探性地修改‘中华民国’称号，其目的是要改变台湾与大陆的法理关系，变相宣示台湾地区是以‘中华民国台湾’为名的‘国家’，即民进党当局所宣称的‘台湾已经是一个主权独立的国家’。这显然不是一个简单的新包装、新符号、新用语，而是‘两国论’的新版本、‘渐进台独’的新成果，也是民进党谋‘独’的新步骤、新标志。”

文章最后称，“‘中华民国台湾’的实质与功能已一清二楚，如果民进党当局幻想在五二○演说，以这顶‘新冠’作掩护，以为广大世人还看不清这顶破帽下是什么面目，那就太低估他人的智商，纯属自欺欺人了。”

今年1月，蔡英文在接受英国广播公司专访时当谈到主权问题时表示，“我们不需要宣告自己是一个独立国家。”她说，“我们已经是一个独立的国家，我们叫自己中华民国（台湾）。”关于蔡英文当局强调的“中华民国台湾”说法，包括前国民党总统候选人韩国瑜等在野党人士都曾回应指，“民进党所谓台湾是主权独立国家，名字叫中华民国的说法，股票术语就是‘借壳上市’，中华民国从一九一一年孙中山创建至今台澎金马，蔡英文与赖清德要对国家定位讲清楚，否则就是另一种欺骗。”

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