仍有湖北人复工受阻 钟南山：估计国内疫情不会出现第二波高峰

中国官媒央视新闻最新提供采访中国工程院院士钟南山片段，当被问及国内是否会出现疫情第二次爆发时，钟南山表示，“ 我估计国内疫情不会出现第二波高峰。”

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钟南山提出，“在中国群防群控的基础上，新增病例可能就局限在很小的人群中。我不相信在我们这么强有力的措施下，会出现大的暴发。”本周五，钟南山在接受总台央视记者采访时回答称，目前，其他国家采取行动已经有三周了。除少数国家新增病例数有些下降以外，其他国家还在上升，特别是美国。现在，美国确诊病例数已经超过中国，有可能“震中”会转移到美国。此外，中国国家卫健委当天通过其官方微博指出，“当前，境外疫情大流行呈加速趋势，我国防输入压力持续加大。随着境外病例输入 #尚在医学观察的密切接触者数量已连续7日上升# 3月26日相比19日增幅为78%。要进一步完善应急和常态化防控结合的措施，做好境内疫情精准防控，严防扩散。以上是疫情情况。”

另据该机构26日公布的数字显示，截至3月25日24时，中国累计报告境外输入确诊病例541例。其中北京累计报告境外输入确诊病例149例。自3月23日零时开始，所有目的地为北京的国际始发客运航班均以中国其他12个指定城市为第一入境点入境。北京市首都机场入境旅客集散点接待的入境旅客人数由高峰期日均5000人左右降至目前2000余人。与此同时，中国外交部26日晚间发布公告称，鉴于新冠肺炎疫情在全球范围快速蔓延，中方决定自2020年3月28日0时起，暂时停止外国人持目前有效签证和居留许可入境。

随着湖北境内疫情情况的好转，3月25日凌晨，经过长达63日交通封锁后的该省，迎来解封之日。除武汉市外，湖北省内地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通，离鄂人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。但有媒体报道指出，在严防疫情输入风险的当下，其他省份如何与按下重启键的湖北实现有效的共同运转，如何尽快接纳湖北人复工复产，已成为各地仍待解决的问题。对此《澎湃新闻》报道称，湖北荆州人袁伟办好健康证明、复工手续从荆州自行驾车到贵州贵阳。19日凌晨，贵阳当地社区人员要求他强制先在车上隔离，“不准离开车子，大小便也在车上”。沟通了十几个小时后，当地社区人员才将他送往酒店，要求进行14天的集中隔离，费用自理。

而在过去数日中，这一例子对于湖北向外省返工人员来说并非个案。报道称，部分复工人员表示，由于健康码基本是“一省一策”，给湖北在外打工人员复工复产造成了困难，希望各地尽快解决健康码跨省互认的问题。健康码是以大数据为基础，反映个人疫情风险级别的QR code，只要扫一扫就能代替繁琐的登记和询问，在特殊时期相当于流动人口的第二张“身份证”。随着各地复工复产节奏加快，健康码也迎来使用高峰。“亮码”通行好处虽多，但在普及过程中也遭遇了一些阻滞。有些地域间未实现数据互通，“一城一码”或“一省一码”对跨城跨省人员流动带来不便。

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