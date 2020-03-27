受新冠病毒冲击太阳马戏团考虑破产

在新冠病毒肆虐下各国纷纷禁止演出活动，全球最大规模的演出机构加拿大太阳马戏团在裁员95%之后，因现金紧缺和面临9亿美元的债务危机正考虑申请破产。

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据路透社3月26日报道，太阳剧团娱乐集团（Cirque du Soleil Entertainment Group）正研究债务重组方案，其中包括申请破产。原因是2015年美国私募股权公司TPG Capital购买了太阳马戏团60%股份，由此产生15亿美元的债务引发了当前危机。2015年，中国复星集团也购买了太阳马戏团20％的股份，加拿大第二大养老金机构魁北克储蓄投资集团占股10%。美国三大信贷评级机构之一穆迪投资服务公司3月初将太阳马戏团信用评级降低到了垃圾级，警示其有违约风险。

1984年创立于魁北克的太阳马戏团在美国、西班牙、澳大利亚、墨西哥、日本和中国澳门、杭州等地常年驻点演出，在上海和北京等地有巡回演出。今年1月24日，中国抗击新冠病毒期间，太阳马戏团停止了在中国的演出，随后其创办人Guy Laliberté出售了自己在公司的最后10%股份。3月8日，太阳马戏团停止在美国的演出。3月19日，太阳马戏团宣布裁员4679人。原定4月23日在其总部所在地蒙特利尔做全球首演的2020年新戏《同一天空下》（Under the Same Sky）也被取消。

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