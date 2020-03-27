台媒指谭德塞怒斥台湾操作网军批他亲中总统府否认再批谭废话多

台湾总统府发言人张惇涵今天答复媒体询问时重批世界卫生组织(WHO)说，愈来愈多国家质疑WHO处理疫情不力，如果能够有更积极的作为，或许可以减少更多的伤亡。这位发言人还说，WHO的领导人，不该让政治凌驾专业，处理肺炎最不需要的其实是毫无意义、毫无事实的「废言」，就是废话的意思。

广告 继续浏览后续

台湾网络报「上报」昨天引述台湾外交人士谈话报导，根据WHO总部日内瓦传回的消息，美国官员二月曾向台湾透露，WHO秘书长谭德塞曾私下怒斥网络社群上出现大量抨击他亲中及不适任的言论，是来自台湾发动网军在背后操作，谭德塞更批评台湾争取参与WHO「另有政治目的」。

张惇涵今天下午在总统府记者室回答台湾媒体提问表示，他不是很清楚谭德塞说了什么，但这不是事实，事实是愈来愈多国家质疑WHO处理疫情不力。他说，如果WHO能够有更积极的作为，或许全世界可以减少更多的伤亡。

他进一步说，事实是进行全球大规模对外宣传的不是台湾，WHO应该是引领全球人类健康文明很重要的推手角色，特别是WHO的领导人，这个时候不应该让政治凌驾专业，在全球在防疫工作如此辛苦的状况之下，应该让专业回归专业，处理肺炎最不需要的其实是毫无意义、毫无事实的「废言」。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅