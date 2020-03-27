女警不听林郑话流连酒吧染病毒“靶房”30同胞有人现病症

香港特首林郑月娥日前声称将研究立法，禁止酒吧食肆卖酒，因为“酒后容易发生亲热行为”导致病毒扩散，然而备受林郑宠爱有加的香港警队却置特首的苦口婆心犹如耳边风，香港卫生防护中心26日证实，一名22岁的女警因为到酒吧喝酒消遣而确诊感染武汉病毒，与她有密切接触的30名警员，目前正接受安排进行检疫。

广告 继续浏览后续

香港的确诊数字在最近一周港人赶在必须检疫14日的“死线”之前从外地回港，导致戏剧性的飙升，卫生局副局长徐德义指出，直至3月25日为止，个案累计有411宗，对比一星期前即3月19日的209宗个案，单单一星期便增加了202宗个案，增幅差不多一倍，基于这数字，“我们一定不可以松懈”。

然而，该名确诊女警不但没有听从林郑的警惕，而且又漠视政府忠告市民尽量减少出外用餐，在潜伏期间光顾尖沙嘴一家名为All Night Long的酒吧，而且还与三名同胞在室内靶房练枪之后一起到餐厅享受下午茶。

卫生防护中心传染病处主任张竹君26日傍晚在记者会上指，该名女警3月24日早上一起在新界南总部室内练靶房练枪的30名同胞，他们分别来自葵青警区、油尖警区及西九龙交通部的警务人员。同日下午，又与三名同袍叹下午茶，然后返回深水埗警署当值，期间发烧，于是傍晚到明爱医院求诊，延至26日确诊。该女警居于荔枝角道19号。

张竹君表示，该女警在潜伏期间光顾尖沙嘴酒吧All Night Long，该酒吧正是兰桂坊酒吧乐队感染群组其中一间涉事酒吧，属于同一饮食集团。根据NOW电视新闻报道，她同行的同胞亦有病征，已入院等候检测结果。

张又表示，由于女警当值时才不适入院，中心正联络警方追踪女警当值期间的密切接触者。

卫生署进一步评估及专业意见，警方会配合指示安排密切接触者接受检疫，已即时安排曾与确诊警员接触的警务人员在家工作，避免接触公众。警方会确保其他前线同事获发相应保护装备，并提醒要与市民接触的警员注意生。警方亦已提醒同事减少社交接触，减低传染风险，并留意自身如有不适，须立即呈报并求医。

医管局总行政经理何婉霞指，该女警3月24日入院时无外游纪录及无接触过确诊者，加上肺片清，故院方安排她留医普通病房，至翌日检测发现对病毒呈阳性，立即安排她转往隔离病房，而在普通病房的五位病人列为密切接触者，需接受隔离观察，他们暂时没有病征。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅