意大利单日死亡近千 新冠疫情爆发以来全球仅有

意大利当局周五宣布，24小时之内死亡人数近千，自从新冠病毒在中国武汉爆发以来，全世界没有任何一个国家有如此高的单日死亡记录。

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与周四相比，周五死亡人数激增969人，累计死亡9134人。死亡人数如此之高，但是，确诊人数仍然在放缓，累计确诊86498，新增7.4%。

上一次死亡最高纪录也发生在意大利，3月21日，单日死亡病例高达793例。

意大利疫情最严重的地区仍然是米兰所在地伦巴第大区，累计死亡5402例，累计确诊37298例，其次是艾米利亚－罗马涅，死亡病例1267，累计确诊11588例。

连日来盼望的峰值在哪里？周五早晨，意大利高级卫生研究院宣布，峰值仍然没有达到，可能会在未来数日出现。

该研究院院长布鲁撒费诺表示，“我要明确地告诉大家，峰值还没有出现，我们还谈不上已经越过最高点。从确诊人数而言，现在出现了放缓迹象，这让我们相信我们距离峰值已经不远，我们可能会在未来不太远的日子抵达。”

这位负责人表示，意大利采取全境封城，停止运行非涉及生活必需的一切生产领域等措施，“产生了效果”。

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