意大利新冠肺炎死亡单日急升近1000例“峰值尚未到来”

新冠病毒肺炎在全球造成的死亡人数已超过2万5000人，仅在意大利新冠病毒死亡24小时急升近1000例，创下单日死亡最高纪录，西班牙单日新增死亡病例769历。意大利最高卫生院称，峰值仍未到来。另据中国专家钟南山表示，欧洲下月应可缓解。

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意大利周五宣布，意大利新冠病毒累计死亡病例9134例，单日新增969例，这是疫情自上月21日爆发后单日最高。上一次单日最多死亡病例是本月21日达到的793例，其后单日死亡数字一度减少；确诊病例由上日的8万500多例，增至周五的8万6千多例，超过中国官方公布的数字，紧随美国成为第二个确诊病例最多的国家。

意大利最高卫生院主席布鲁萨菲洛周五称，峰值尚未到来。他表示，虽然确诊人数有所下降，有人认为已达到“拐点”，但峰值仍为到来。他认为，意大利将在近几天达到峰值。

西班牙周五新增7871例确诊，单日死亡769人。西班牙确诊累计增加到6万4059例，累计死亡增至4858例。 据西班牙政府方面表示，疫情爆发以来，马德里大区共有1065位老人在养老院去世，但由于缺乏检测手段，未能确定这些老人是否死于新冠病毒感染。另外，西班牙9444名医务工作人员确诊感染新冠病毒。

另据中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山表示，中国疫情不会出现第二波高峰，而欧洲疫情4月应得到缓解。 钟南山在接受央视访问时说，在中国群防群控的基础上，新增病例可能就局限在很小的人群中。他不相信在中国这么强有力的措施下，会出现大的暴发。

对于其他地区钟南山指出，如果遵从防护原则，欧洲确诊病例未来一星期就会达到高峰。目前各国的政策不太一样，如果都采取比较积极的政策，病例数字应该在4月份就能够回落。他又指，美国疫情很难预测，并指“震中”很有可能会转移到美国。

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