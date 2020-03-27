新冠病毒：德国决定检测、检测、检测

新冠疫情在德国继续攀升。根据柏林罗伯特科赫研究所的统计，德国现有患者42288人。一天内增加了5800人。病死人数达253人。

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据德国广播电台报道，为抗击疫情，德国政府决定扩大病毒检测范围。德国卫生部发言人周五在柏林表示，对更多人进行病毒检测，有利于防止新冠病毒的指数扩散。但德国官方医生对此表示拒绝，因为加大检测，既没有员工，也没有足够的实验室容量。

巴州和下萨克森州决定暂时松动医生术语考试规则，授予外国医生临时工作许可证。

自从德国周一实行交际禁令以来，人们便开始讨论是否能松动禁令。但默克尔总理周四在柏林表示，现在谈及松动禁令还为时太早。德国目前还是每四到五天，患病人数就翻一番。目前还看不出实施交际禁令的效果，所以，她请求人们要有耐心。

德国正在酝酿一个大型研究项目，调查新冠病毒痊愈者体内的抗体水平。《明镜》周刊报道说，自四月起，研究人员希望能对10万名受试者的血样进行分析，确定痊愈者的血液里是否产生了对新冠和萨斯病毒的抗体。德国传染病研究中心，罗伯特科赫研究所，柏林夏里特医院病毒研究所等将共同参与这一大型研究项目。但这一项目还没有得到正式批准。进行这一项目是为了让决策者容易决定，什么时候又可以开学和举行大型活动。首批研究结果计划在四月底出台。

柏林夏里特医院权威病毒专家德罗斯腾向《时代》周报表示，到秋季时，德国估计会有高达15万人受到感染。到那时候，也会有很多人因此血液里有了抗体，有了免疫力。这样的护理人员和医生工作时就不用戴口罩。随着时间的推移，拥有抗体的人会越来越多。

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