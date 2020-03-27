欧美专家再度确认新冠病毒源自中国

中美有关病毒来源的拉锯战愈演愈烈，美国华尔街日报周四就此议题发表文章，指出，欧美五位专家向该报确认尚未发现证据证明病毒源自中国以外的地区，意大利流行病专家拉姆齐教授Giuseppe Remuzzi也向该报确认他认为千真万确病毒一定来自武汉。此前法国一位病毒专家也向本台确认根据目前掌握的信息新冠病毒的源头毫无疑问来自武汉。

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不过，随着疫情在全世界的蔓延，随着各国死亡人数的不断增加以及经济损失的日益严重，各国政府尤其是美国政府与舆论呼吁追究中国政府的责任的呼声日益高涨？有观察家向华尔街日报指出这是北京政府之所以对外散布病毒来源可能是美国或者其他的国家的谣言的原因。

中国驻法国使馆推特账号传遥被专家拍砖

法国多家媒体近日都报道了中国官方开足宣传工具对外传播病毒来源来自美国的谣言，中国驻法使馆推特账号近日也多次发表或者转发类似的言论引发法国舆论强烈反弹。

法国战略研究基金会中朝问题研究专家Antoine Bondaz先生周三发表推文，敦促中国驻法国使馆账号停止转推谣言以及带有种族色彩的言论，批评中国使馆不应该传播新冠病毒起源于美国的谣言。

在中国驻法使馆推特账号转发的推文中包括，一位推号为null的推客声称在伊朗与意大利发现的新冠病毒与中国本土的病毒不一样，而同美国发现的病毒类似，认为应该请世卫组织就病毒来源对美国展开调查。此外，另有与使馆有关的推号批评法国媒体白人至上，嘲笑民主制度治不了病，民主都没能力把人关在家中等等。

彭达嗞先生认为很明显他们是受旨而行，但是，他们必须明白，这只会事与愿违，导致物极必反的后果。

有网民呼吁法国政府对此迅速做出回应，召见中国驻法国大使。也有网民十分费解地表示，有受到中国外宣洗脑的中国朋友毫不犹豫地认为病毒并不来自中国，任何人只要表示病毒来自中国对她来说就是对中国人的种族歧视。

也有网民提醒中国驻法使馆应该遵守法国的法律，应该把污蔑西方民主制度的工作由中国官方媒体来负责，这是他们的工作。

也有网民认为中国驻法使馆也可以本着言论自由的原则，批评民主制度所存在的问题，对此彭达嗞先生回答说，作为一国驻外使馆的职责是维持法中两国之间的友好关系，而不应该批评法国媒体的法西斯媒体，并且转发一些带有种族歧视性质的言论。

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