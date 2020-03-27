法国累计新冠病毒感染死亡近2000例

法国累计新冠病毒感染死亡病例将近2000例，24小时又新增300例；法国卫生部总干事萨洛蒙呼吁中青年感染者“切勿掉以轻心”。法国总理菲利普表示，我们目前处于病毒传播的“初期阶段”。

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据法国官方周五晚间发布的最新统计，法国目前有1万5732名新冠病毒感染者在分布各地的623间医院入院治疗，其中重症3787例，一日之内新增入院患者412人。法国累计新冠病毒肺炎死亡1995例，24小时内新增近300例。这个数字并不包括在家中及养老院死亡的病例。

法国卫生部总干事萨洛蒙在周五的记者会上表示，疫情严重的巴黎大区，周末将运出第一批患者到外省医院治疗，以缓解巴黎大区医院的病床紧张局面。不过，萨洛蒙表示，巴黎大区（医院）尚未到饱和状态，但我们要提前预防这种情况发生。

萨洛蒙还提请中青年感染者对病情要格外警惕，一旦症状加重要立即就医。萨洛蒙说，虽然并不常见，一些轻症感染者可能会在几天之内突然病情加重。“如果在家中做家务，搬运东西或行走时感到呼吸困难，必须立即通知一声或拨打15”。

法国总理菲利普周五早些时候宣布，将全法限制出行措施延长两周，以遏制日益严重的新冠病毒疫情。菲利普表示，法国限行措施执行10天之后，我们目前处于病毒传播的“初期阶段”。 菲利普在巴黎召开部长会议后表示，法国正处于新冠病毒流行的开始阶段，他形容感染浪潮已“淹没”东部地区，并到达巴黎大区及上法兰西大区。经总统马克龙批准，政府决定将本于下周二到期的全国“禁足令”，延长两星期到4月15日。 菲利普说“禁足令”实施10日以来，很多国民没有严格遵守要求，当局将进一步加大处罚力度。

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