港府两天四班包机接载湖北558港人回港统统不必检疫

特区政府经过一连两日安排专机接载第二批滞留湖北省的香港居民回港，总共有558名港人返回香港，并在26日晚上结束这次的“撤侨”行动。政制及内地事务局局长26日晚总结这次行动时，忙不迭向湖北及该省各地方政府道谢。港府在3月4日和5日第一次采用包机模式，从湖北接载滞留当地的港人。

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聂德权早前表示，由于湖北疫情已大幅舒缓，因此最新一批回港的湖北港人，将不需要接受强迫性检疫，也不需佩戴电子追踪手环。不过就算大陆的专家、华中科技大学公共衞生学院院长邬堂春团队在国际学术性杂志自然所撰写的研究报告也指出，武汉恐有近六成感染者未被发现，即尚有7.5万名感染病例在统计之外。中文大学和香港大学的专家许树昌和何柏良等人也担忧，没有症状的感染者一旦病发，将导致难以收拾的爆发，使得抗疫工作前功尽废。

聂德权26日晚表示，对于未曾离开湖北省的港人，港府会继续跟进，入境处同事会继续照顾他们的需要，包括运送药物。至目前为止，一共有15批药物运到湖北省的武汉市，有248位港人收到，而第16批药物已经付运。

聂说，港府一共接载了558位港人回来，其中咸宁市有259位、孝感市有145位、黄石市有76位，而在这三个城市和武汉市以外的湖北省地区并有特别需要的人士一共有78位。在年龄分布上，这两天专机上的16岁以下人士有140位，当中有24位为三岁以下，而60岁以上人士则有23位。另外有八位严重疾病人士，有两位中学文凭考试应届毕业生，并有两位孕妇。

不过，在湖北登机之前，当中有两名港人临时退出，另有三位未能通过体温检测而未能登机。

聂说，至于有医疗需要的人士方面，包括本身有病患，需要回来看医生的人士，例如有小朋友患哮喘需要回来医治和跟进，有些要做手术，有患癌人士需要治疗，另外有严重牙齿问题的病患者。

在记者会上，聂德权迭口不忘感谢中央和湖北以及各地方政府的协助，因为他说“无论是事前的核查，确定乘客不是武汉病毒的确诊者或怀疑确诊者，或确诊者的紧密接触者，到协调和安排交通、发出他们可离开小区的证明等，均需要大量工作”。

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