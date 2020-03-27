特朗普签署《台北法案》 北京：坚决反对 敦促美方纠正错误

自华盛顿方面消息，美国总统特朗普3月26日签署了由美国国会参众两院通过的“2019年台湾盟邦国际保障与强化倡议法”（《台北法案》)。对此，台总统府27日向美方表示感谢，并指台美强化伙伴关系，让台湾这世界良善力量，可以有更多贡献国际社会的空间。

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《台北法案》是由美国国会共和党籍参议员贾德纳（Cory Gardner）及共和党籍众议员匡希恒（John Curtis）相继于去年5月23日与10月18日领衔提出参、众两院版本。这项新法呼吁美国行政部门，对于采取行为伤害台湾安全或繁荣的国家，美方应考虑改变与其经济、安全及外交接触。与此同时，对于明显增强或升级与台湾关系的国家，美方应考虑增加与其在上述领域的接触。

此外，这一法律还呼吁美国利用影响力或其他工具，支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，并在其他适当组织中取得观察员身分。它还鼓励美国贸易代表办公室（USTR）寻求机会，进一步增强美台双边经贸关系。据悉，《台北法案》3月4日于联邦众议院以415票赞成、0票反对的压倒性票数通过后，11日联邦参议院也以一致同意的方式通过，并于18日递交白宫。该法案随后经特朗普签署后正式生效，成为法律。

这项法案生效后1年内，及法案公布后前5年，美国国务院必须向国会报告美国政府在强化台湾与印太区域伙伴的外交关系上采取了何种举措，而对于那些损害台湾安全与繁荣的国家，美国将改变与其交往的方式。这也是继《台湾旅行法》于2018年3月生效后，另一个以“台湾”为名的法案正式成为美国法律。另一项以台湾为名的法案《台湾保证法》（Taiwan Assurance Act of 2019）则已在众院院会通过，正在等候参议院的立法程序。

贾德纳周四在特朗普签署法案后发布声明称，美国应该运用所有工具来协助台湾在国际舞台上站稳脚步，并强调这项参众两院都全力支持的法案，向全球其他国家发出一个强烈信号，也就是如果他们与中国合作来打压台湾时， 他们会遭受严重后果。民主党参议员库恩斯 (Curtis Coons) 也表示，“《台北法案》充分展现美国与坚持实行自由经济与民主的台湾同在。我期盼未来透过更多的方式来支持台湾在国际事务中扮演的正面角色。”另据中央社报道，台湾总统府发言人黄重谚称，“对于美国行政部门与国会在台湾国际参与、全球外交与伙伴关系拓展上的全力支持，总统府代表政府与人民表达欢迎与诚挚感谢。”

黄重谚说，“美国是台湾最重要的国际合作伙伴，台湾将继续与美国及其他理念相近国家强化合作，并在共享自由民主与繁荣的价值基础上，强化伙伴关系，让台湾这世界良善力量，可以有更多贡献国际社会的空间。”而在大陆方面，中国外交部发言人耿爽在当天的记者会上回应称，“我们敦促美方纠正错误，不得实施该法，不得阻挠各国同中国发展关系，否则必将遭到中方的坚决反击。”

耿爽称，“美方所谓‘2019年台北法案’严重违反了一个中国原则和中美三个联合公报的规定，严重违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。世界上已经有180个国家同中国建交，美国早在四十多年前就在一个中国的原则基础上同中国建立外交关系，上述法案却公然阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系，这毫无道理，是赤裸裸的霸权主义逻辑。”

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