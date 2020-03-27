还击蓬佩奥发言 中国外交部：美对中国“污名化”用心险恶

中国外交部发言人耿爽3月26日在出席记者会时表示，对美国国务卿蓬佩奥近日在七国集团外长视频会议后发表的相关言行予以强烈谴责。他说，中方多次指出新冠病毒溯源问题，是个复杂的科学问题，需要听取科学和专业的意见。

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蓬佩奥在3月25日的七国集团外长会议后告诉媒体称，七国外长花了相当多的时间讨论一些“威权国家”构成的威胁。他说，“中国共产党对我们的健康和生活方式构成严重威胁，就像武汉病毒疫情所清楚显示的那样。中共还威胁破坏自由与开放的秩序，而这是我们七国共同繁荣与安全的基石。我敦促每一个国家一道努力来保护联合国和其它国际组织不受其恶意影响和威权主义的威胁。我们七国必须推动我们有关自由、主权、良治、透明和问责的共有价值观，并推动联合国也维持这些原则。” 他在记者会上一再重复“中共”用词，并称其他与会国官员都意识到中共为转移注意力和逃避责任而展开的散布不实信息的运动。

对此，耿爽在随后的中方记者会上回应称，“世界卫生组织和国际社会都明确反对，将病毒同特定的国家和地区相联系，反对借此搞污名化。世卫组织和国际社会，也都高度肯定中国的抗疫工作。然而这个美国政客却执意逆国际共识而动，继续对中国搞污名化，诋毁抹黑中方的抗疫努力，企图借此转移视线，转嫁责任，用心极其险恶。”

耿爽称，“当前新冠肺炎疫情肆虐全球，美国国内的疫情日益恶化。如果这个时候还不把精力用于自己本国的疫情防控，用于为国际抗疫合作营造气氛，反而一再的挑起政治争端，破坏国际抗疫合作，这种政客还有什么道德可言？”他还说，“全世界人民都看得非常清楚。正是在中国共产党的领导下，中国人民赢得了独立、自由和解放，在国家建设中不断取得辉煌成就；也正是在中国共产党的领导下，中国人民万众一心，迅速行动，在这场抗疫斗争中取得了积极成效，为全球的疫情防控争取了宝贵时间，作出了重要贡献。”

值得一提的是，就在美中两国政府为疫情问题进行争论之际，中国国家主席习近平与美国总统特朗普27日互通电话。中方报道指，“习近平应询详细介绍了中方为打好疫情防控阻击战采取的举措。习近平强调，我十分关注和担心美国疫情发展，也注意到总统先生正在采取一系列政策举措。中国人民真诚希望美国早日控制住疫情蔓延势头，减少疫情给美国人民带来的损失。中方对开展国际防控合作一向持积极态度。当前情况下，中美应该团结抗疫。”

另在27日的记者会上，耿爽 提到，“中国政府高度关注在美中国公民的健康和福祉。”他说，“新冠肺炎疫情发生以后，广大在美留学生、侨胞心系祖国，主动捐款捐物，关心和支持国内抗疫斗争，我们对此深受感动，也深感自豪。随着美国疫情迅速扩散蔓延，中国政府已经并将继续采取一切必要措施，为维护在美中国公民的安全与健康提供帮助。”

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