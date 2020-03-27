24小时全球疫情一览 意大利西班牙美国死亡最多

新冠病毒疫情自中国爆发以来，截至周五国际标准时间19时，在全世界至少造成26621人死亡。24小时之内，意大利、西班牙、美国死亡人数最多

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在全球183国和地区中，正式确诊的病例累计达到572040例，但是这一数字并不能全面反映感染新冠病毒的实际情形，因为众多的国家已经不再检测不需入院治疗的病例。在以上确诊病例中，其中124400人被视为治愈。

24小时之内，全球新出现3328起死亡病例，66457起确诊病例。

24小时内出现死亡最多的国家分别是意大利，单日死亡969例，这是自新冠病毒疫情在中国爆发后，全球仅有的一国单日最高死亡记录。其次是西班牙，单日死亡769例，确诊64059例。排在第三位的是美国，单日死亡345例。单日新增确诊病例18000例。累计确诊97028例，成为全球累计确诊最多的国家。

意大利只是在二月底才出现了第一起新冠病例，现在累计死亡9134例，累计确诊86498例。在意大利，10950患者被视为痊愈。意大利的峰值尚未出现。

意大利之后疫情袭击最严重的国家是西班牙，累计死亡4858例，确诊64059例。目前意大利和西班牙死亡人数均已超过中国。中国死亡病例3292例，累计确诊81340例。接下来死亡最多的是伊朗，2378人，确诊累计32332例。再其次是法国，单日死亡299例，累计死亡1995例，累计确诊32964例。法国大巴黎地区目前成为疫情袭击最严重的地区。法国政府周五宣布，将封城禁令延续到四月十五日。

除去香港和澳门，中国大陆确诊累计81340例，周五新增55例，其中3292人死亡，周五新增5例死亡，总共74588人痊愈。

最近24小时，南非、委内瑞拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、乌兹别克宣布出现了第一起死亡病例，圣基茨和尼维斯宣布出现第一起确诊病例。

欧洲至周五共18638例死亡，累计确诊313801例；亚洲死亡3684例，累计确诊102161例，中东死亡病例2446例，累计确诊39431例，美国和加拿大累计死亡1491例，累计确诊98860例，拉美和加勒比海地区死亡234例，累计确诊10474例，非洲累计死亡114例，累计确诊3826例，大洋洲死亡14例，累计确诊3491例。

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