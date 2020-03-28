中国感染人数低于美国 与试剂盒质量有无关系

这两天从西班牙、从捷克、从土耳其都传出中国生产的新冠肺炎试剂盒准确度不高的问题，西班牙已经把一批购自中国的快检试剂盒退货，而土耳其也出了类似问题，当局已经放弃采用。这里引出的问题不光关乎中国的国际形象，有学者质疑，中国感染人数低于美国，与试剂盒不合格是什么关系？

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捷克媒体周二报道，捷克从中国购买的快速核酸试剂盒中，80%的产品不合格。该国不得不回到慢速的实验室检测方法，该国共从中国购进了15万套快速试剂盒。

西班牙国家报26日报道，西班牙多家主要医院发现，从中国购买的新冠病毒快速测剂试盒准确率过低，检测出病毒的正确率只有30%，西班牙当局周四对这批測试盒抽查后，发现检测结果不稳定，决定退回。

疫情席卷全球，测试剂测准率有问题显然会影响中国的国际声誉，中国驻西班牙大使馆在西班牙曝出问题后发表声明，指这批试剂盒是由深圳易瑞生物生产，该公司并不在中国商务部已向西班牙提供的医疗设备销售企业名单中，并未获得中国国家药品监督管理局的销售许可。

出口核酸快速检测盒的易瑞生物则称西班牙方面在采样和样本提取过程中，可能没有严格按照操作使用说明来进行鼻咽拭子样本的采样、提取和操作，因此导致样本检测准确度下降。

针对捷克提出的试剂盒不合格问题，中国驻捷克大使馆发言人周五出面澄清：”使用方法不当所致“。

3月27日，土耳其官员向独立媒体中东之眼（Middle East Eye）证实，由于中国生产的一种新冠病毒快速測检剂正确率仅30%至35%，土耳其政府已经放弃采用。该媒体引述这位官员说“我们收到那家公司送来的一些样品，发现它不能用，于是又从另一家中国公司订了其他的测试剂“。这位官员表示：”我无法证实我们收到的跟西班牙买到的是否一样“。

历史学者章立凡提出两个疑问，一，易瑞生不在中国官方提供的名单上，与试剂盒是否合格没有直接关系。易瑞生是如何取得出口许可证的，出入境商品检验检测局势干什么吃的？这才是关键。二，中国感染人数低于美国，与试剂盒不合格是什么关系？

美国确诊感染的数字现已破了十万，3月26日白宫新闻会上，当美国确诊人数快速增长，记者问特朗普对美国新冠感染者病例似乎超过了中国感到惊讶吗？特朗普回答说，“不，我认为这是因为我们在做的测试。第一，你不知道中国的数字是多少，都是中国自己公布的数字。”

根据中新经纬报道，易瑞生业务主要有快速检测试剂、检测仪器和快检服务构成，其中，快速检测试剂站主营业务收入的比重分别为80.45%、77.41%、61.50%和63.62%，是公司主管业务的主要收入来源。因此，易瑞生物产品内销为主，比例超85%。这意味着该公司出产的试剂盒绝大部分用在中国国内测试了。

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