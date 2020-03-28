中国驱逐美国三大报社驻华美籍记者 台外长：欢迎来台驻点

中国政府近期要求美国《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》共3家美国主流媒体的驻华美籍记者提前离境，并禁止他们今后在中港澳继续从事新闻工作。对此，台湾外交部长吴钊燮周六通过推特表示，“欢迎这些媒体在自由民主灯塔台湾设立驻点”。

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美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯（Morgan Ortagus）与中国外交部发言人华春莹自3月19日起，针对中国被指隐匿新冠肺炎疫情、箝制言论和新闻自由等争议，在推特上展开舆论战。与此同时，中美两国因新冠肺炎疫情来源问题，及其至今已在全球造成大流行各方应付责任问题所产生的外交摩擦进一步升级。5家中国官媒及在美发行机构与美国上述这3家私营大报等媒体也被卷入这场舆论战中。2020年2月，美国国务院把驻美国的新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台、《中国日报》发行公司和《人民日报》海外版的美国总代理海天发展公司指定为“外国使团”。而在中国政府因对《华尔街日报》一篇题为“中国是亚洲真正的病夫”的评论文章提出不满，驱逐3名该报驻华记者后，美国国务卿蓬佩奥3月2日宣布，对上述五家中国驻美机构实行人员上限。3月17日，中方突然在夜间宣布对美国五家媒体采取反制措施，以作为报复。中国政府要求年底前记者签证到期的上述三家美国报纸的美籍记者，从即日起四天内必须申报名单并于10天内交还记者证，及今后不得在中港澳继续从事记者工作等。

近一周后，《纽约时报》的出版人A·G·苏兹伯格(A.G. Sulzberger)、《华尔街日报》的出版人威廉·刘易斯(William Lewis)和《华盛顿邮报》的出版人弗雷德·瑞安(Fred Ryan)共同决定，罕见地在这三家相互为竞争关系报纸的网络版和印刷版上发表公开信。三名出版人称，“我们强烈敦促中国政府改变迫使我们新闻机构的美国工作人员离开中国的决定，并在更广泛的层面上缓解此前对独立新闻机构日益严厉的打击。”几位出版人在声明中表示，“媒体是中美两国政府外交争端的附带损害，在一个如此危急的时刻，这可能会让世界无从获得一些至关重要的信息。”公开信并强调了新冠病毒危机期间信息自由流动的必要性。“这一决定是对美国政府近期驱逐行动的报复，我们在任何情况下都会抗议，”出版人们写道。“但是，目前世界还在努力控制这种疾病，这一斗争需要可靠的新闻和信息的自由流动，因而也令此举格外有害而且鲁莽。”他们还说，“即使危机过去，我们相信，能够更自由地获取有关彼此的新闻和信息，仍然对两国有益。”

但就北京方面传出的最新消息来看，这三家美国大报出版人的表态并未得到中方的认同。中国外交部新闻司周五向他们复信声称，“诚如你们所意识到的，中国发展日新月异，是一座取之不竭的新闻富矿。我们欢迎客观、公正的媒体人前来开采，但对这三家美国媒体发行人公开信中透出的傲慢与偏见，我们不接受。对不客观、不公正的报道，中国人民不欢迎。解铃还须系铃人。如果三大媒体有怨气，你们应该去找美国政府发泄。最后，提醒《华尔街日报》：你还欠中国人民一个道歉！”此外，中国外交部还于当天约见了这3家美媒的驻北京代表，并提出“严正交涉”。同样就这一事件，台湾外交部周六在推特上引述吴钊燮的话称，“当《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》在中国面临日益增加的敌意时，我欢迎你们来台湾驻点。”吴钊燮说，“在台湾这个自由民主灯塔国度，人们将张开双臂，以真诚笑容欢迎你们。”

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