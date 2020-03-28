小布什总统政研主管：中国借着疫情挑拨欧洲各国关系

美国小布什总统时期出任总统政策研究室主管的罗夫（Peter Rough）撰文指出，中国正借着新型冠状病毒肆虐全球之便，伺机挑拨欧洲各国之间的关系，并同时向美国发动宣传战。

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罗夫在外交政策杂志撰文指出，疫情已经对西方自由民主制度造成巨大的冲击，但中国这个极权政府则可以肆意实施封城封关政策，而且遏制所有足可导致公众紧张的信息，乘机打压异见言论。

文章指出，中国很快看准了西方的弱点，利用疫情向美国发动全球性的宣传战争，并同时把握任何一个集会在欧盟成员之间进行挑拨，因北京认为美国为了保护欧洲的利益和它的价值观，而成为中国染指欧洲的一个潜在对手。

罗夫指出，中国能否得尝所愿，目前仍是言之过早，但有一点非常清晰：不能容许中国得逞。

他的文章分析，中国本是这场危机的制造者，但它对西方民主发动的宣传战却又频频得分，委实有点讽刺。中国不但没有及时提醒全球有关疫情爆发的危险，反而致力掩饰病毒的扩散。最令人叹为观止的手法玩弄，就是它居然将病毒源头的责任推给美国，还要求美国解释。

中国共产党，根据罗夫的文章，众所周知是擅长于一切做假的政权，不论是军事开销还是经济增长，现在则驾轻就熟用在这次危机身上。对打压异见声音一向手法纯熟的这个政权，利用疫情将美国好几个记者驱赶，实行更严厉的新闻审查，更进一步的将信息封锁。职是之故，北京所说的一切，难以得到外界的证实。如果中国今天告诉我们疫情已大为好转，这是因为只有北京在自说自话。

为了壮大宣传，北京向欧洲运送医疗物资。实在令人难以相信，一个本身有100万人民被锁关封城的国家，还可以如此大方。中国的每一个行动，罗夫形容，都是假借人道之名，不择手段只求目的的马基雅维利（machiavellian）手法。

文章以中国电信仪器生产商华为捐出80万个口罩给荷兰为例指出，为什么一个跟中国政府关系如此亲密的跨国企业，要向一个病毒确诊数字相对是微少的国家摆出如此友善的态度？这恐怕不会是因为荷兰将在6月就会举行5G电信牌照拍卖，又或者是因为荷兰仍然未决定是否容许华为参与投标吧。

文章又以中国向义大利派出医生和呼吸机为例指出，中国对义大利突然产生好感，是出于真诚，还是因为义大利是欧洲之中支持一带一路最大力的国家？又或者中国向希腊捐出50万个口罩，这到底是否一个投桃报李的礼物，是中国对希腊的一个长期的贸易投资？希腊已经是欧盟中中国最可靠的支持者，希腊成为中国在欧盟的把关人，足可否决欧盟一切对中国不利的措施。

文章指出，很不幸地，欧洲国家由于饱受疫情的打击，各国自行锁国，各自为政，为北京制造了空隙进行挑拨。

例如疫情惨重的义大利，欧盟其他国家为了应付本国的疫情，只顾囤积医疗物资而没有向罗马伸出援手。直至3月中旬德国才带头宣布向义大利输出医疗物资。

这个情况导致义大利人民只有五分之一相信欧盟的会员国籍，对义大利有利，而有三分之二的人民认为加入欧盟是一个“坏处”。希望加入欧盟的塞尔维亚，谴责欧洲缺乏团结，更公开向北京求援。塞国总统沃以齐更加说：“唯一帮助我们的国家就是中国，至于其他国家，一点也帮不上忙。”

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