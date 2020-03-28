抗击疫情：德国继续接收意大利和法国重症患者

德国抗击疫情的战斗仍在紧张进行中。德国总理默克尔在其每周视频中请求人们要有耐心。德国暂时不会松动交际禁令。

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默克尔总理周六在其每周视频中，感谢人们为抗击疫情所做的努力。但她说，谁也不知道艰难时期会持续多久。目前还没有松动规则的理由。她请求人们要有耐心。

德国总理府部长布劳恩（Helge Braun）向《每日镜报》表示，到4月20日前，政府不会松动现有措施，其中包括交际禁令。交际禁令自本月23日开始实行以来，立即引发讨论。有政治家指出，实行四周以上的交际禁令，会让德国人民承受不了。交际禁令禁止在公共场合两人以上的聚会。一家人除外。

新冠疫情在德国继续攀升。根据柏林罗伯特科赫研究所的统计，德国现有患者48582人，一天内新增6294人，病死人数达325人。

德国继续支援意大利和法国抗击疫情。德国联邦国防军的一家运输飞机于周六下午将6名意大利重症患者运到了科隆。他们被送往波恩、波鸿和科隆的大学医院接受治疗。随后几天里，德国还将接收意大利和法国各4名重症患者。自周六起，德国将共接收两国14名患者，因为这些大学的医院里还有给重症病人的空床位。

德国多个大型公司现以新冠疫情为由，宣布自四月起，暂停支付分店的房租。这其中包括Adidas，Deichmann, Puma, H&M。Adidas的理由是，商店关门，没有营业额，所以不付店租。消息传出后，这些公司受到多方批评。交通部长朔尔对Adidas感到失望，因为Adidas赚了不少钱。德国司法部部长兰姆布莱希特对这些公司的行为感到愤怒。她在柏林表示，如果所有有支付能力的企业就是不付房租，这是“不正派和不可接受的”。她表示，政府为抗击疫情推出的保护房客新规则，不能用来作为不付房租的基础。房客必须继续支付房租。只有当他们陷入严重的支付危机，不能支付房租时，才会受到不可解约保护。而资金困难是可以通过法庭进行审查的。德国联邦议院于本周紧急通过了新冠疫情时期保护房客法，允许房客在此期间如经济困难可拖欠房租。该法律暂时有效到六月底。

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