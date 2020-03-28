新冠肺炎：全球超过60万人确诊 意大利死亡突破一万例

全球确诊感染新冠病毒人数周六突破60万，超过3万人死亡，其中三分之二死亡病例在欧洲。疫情最严重的意大利与西班牙，虽然确诊感染人数减少，但单日死亡率仍居高不下。意大利累计死亡突破一万例。

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法新社援引官方最新统计，新冠病毒肺炎造成全球3万人死亡，其中欧洲2万1334例。意大利与西班牙单日分别急增960例与832例死亡病例，目前意大利确诊8万6000例，死亡人数累计一万零23人，成为全球死于疫情人数最多的国家。意大利总理孔特计划将4月3日届满的封锁措施延长到4月中旬，并考虑将经济刺激方案的规模增加至少一倍。意大利本月已推出一项250亿欧元的刺激方案，第二轮刺激方案的金额会超过500亿欧元。目前意大利正就此与欧盟协商。

西班牙确诊累计7万2000人、累计5600多人死亡。西班牙的全国紧急状态将维持到最少下月12日。西班牙首相桑切斯周六宣布，全国暂停“非必要”经济活动，所有非必要员工必须留在家中两周，可以领取全数薪金，但会在疫情过后补回留家两星期的工时。这项措施由本月30日开始直到4月9日。

英国新冠病毒肺炎死亡人数到周六突破1000人，达1019例，死亡病例单日新增260例，这是英国爆发新冠疫情以来最高单日死亡人数，比27日增加34%，累计759人死亡。

德国则有5万6000多人确诊，但死亡率远低于英国和法国两国。德国军方派飞机前往意大利，将部分的意大利患者接载到德国医院治疗。

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