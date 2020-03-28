无症状感染者不被列入确诊引发各方隐忧

据中国媒体报道，中国本土已连续多日无确诊患者，确诊病例均为境外输入。湖北也逐渐开放了封城和生活管治。但武汉卫健委3月24日通报，湖北省人民医院一名医生23日确诊感染新冠肺炎。这位医生18日上门诊时接诊的患者中，有一人为新冠肺炎无症状感染者。连日来，中国无症状感染者不被列入确诊，一直引发民众忧虑。

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更值得关注的是,近日一篇刊载于国际学术期刊的中国研究报告指出，在武汉一地的所有新冠肺炎感染者中，恐有近60%尚没被发现，若不采取相应措施恐再度引爆疫情。该报告强调，轻症或无症状感染者传播病毒的能力并不弱，这类隐性感染者可能会引发新一轮的疫情大爆发。中国一些专家表示，应不惜代价在武汉展开抗体抽样调查。

据说目前无症状感染者已引起中共高层重视。3月26日，中国国务院总理李克强主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议时强调：“要高度重视防治无症状感染者。”

3月27日，中国复旦大学附属华山医院感染科主任、新冠肺炎上海专家治疗组高级专家组组长张文宏在一场研讨会上表示，无症状感染者是中国进入疫情防控“下半场”的一类重要监测目标。他说，新型冠状病毒可能是人类历史上最难应对的病毒，它的传播力很强，虽然年轻人感染后的重症率很低，但整体重症率明显高于流感。而且存在新冠病毒无症状感染者，他们没有临床症状，病原学检测却呈阳性，给疫情防控带来了挑战。他进一步称，这类患者有较强的免疫能力，可以在感染病毒后14天内不发病，病毒在其体内存在时间超过三周，具有传染的可能性。他们如果没有被及时发现和隔离，就存在社区传播的隐患。

据复旦大学上海医学院副院长、上海市预防医学会会长吴凡则指出，防止被这类人员感染的最有效手段，是加强个人防护，主要的方法就是勤洗手以及在一些场合戴口罩。在政府管理层面，则要加强医疗卫生系统的监测防控网络。

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