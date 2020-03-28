武汉天河机场4月8日起复飞国内航班 全国电影院突然暂停复业

根据中国民用航空局近日印发的通知显示，自3月29日零时起，恢复湖北省除武汉天河机场外其他机场的国内客运航班；自4月8日零时起，恢复武汉天河机场国内客运航班。此外，3月27日晚间有消息指，中国国家电影局下发通知，所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业。具体复业时间等国家电影局通知。

广告 继续浏览后续

中国民航局周五发布了《关于恢复湖北省民航航班的通知》。通知宣布，自3月29日凌晨12时开始，恢复湖北省除武汉天河机场外其他机场的国内客运航班，但不包括机场往返北京的客运航班。至于天河机场国内客运航班的恢复日期，则落于4月8日凌晨12时武汉解封时刻。通知指出，因疫情防控需要，当局暂不恢复湖北省各机场国际及港澳台地区客运航班；暂不恢复湖北省各机场往返北京客运航班，包括经停航班。根据记者调查，目前南航、国航等基地航空公司已恢复4月8日武汉机场始发航班的机票销售工作，乘客可前往各大航空公司官网购票。另就货运航班问题，当局表示，自3月29日凌晨12时起，恢复湖北省各机场货运航班。鼓励货运航空公司增开国内、国际货运航班，鼓励客运航空公司不载客运输物资，做好供应链保通保运保供工作。

同样就中国疫情被指受控制后的复工问题，综合媒体报道显示，最近一周，国内部分电影院已经开始复工，一些国内外经典电影也在重映。不过当地时间周五晚有报道指，国家电影院叫停了影院复工，已复工的也要立即暂停。从江苏电影局传来的消息称，国家电影局通知：所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业。具体复业时间等国家电影局通知。记者在当晚第一时间从位于北京、上海、云南等地多家影院经理处了解信息被证实属实。一位影院工作人员表示，“今晚收到的消息，暂停复工营业。”该工作人员称，“本来明天的票已经卖出去了，现在正在组织退票。”据了解，在停业近60天后，自3月16日开始，就有影城陆续宣布复工营业。截至3月22日，中国全国已有超500家影院复工营业。此前受复工消息影响，幸福蓝海、金逸影视、横店影视等多个院线股上涨明显。

事实上针对疫情带来的生存压力，很多影院、影投公司纷纷开展了“副业”。继春节期间，影院转战“线上电商”卖爆米花、可乐后，也有影院做起了卖口罩的生意。也有影管公司负责人透露称，“其实一开始就没有寄希望于复工，毕竟作为密集型场所，成本大，风险大。” 而从复工后上映的影片来看，近期依然是以之前放映过的电影为主，比如《战狼2》、《流浪地球》、《狼图腾》等。作为受到疫情冲击最为严重的行业之一，原定于今年上半年上映的包括《速度与激情9》、《花木兰》、《007：无暇赴死》等好莱坞大片也纷纷选择撤档，延期数月甚至一年上映。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅