法国支持意大利 马克龙暗示不要被中俄宣传毒害

法国总统马克龙向遭受疫情严重危害的盟邦意大利表达支持，在周六出版的意大利媒体联合访谈中，马克龙警告，不要被来自一些国家大规模宣扬援助意大利的描述”毒害“。不言自明，马克龙这里指的是中国，俄罗斯，古巴。

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“法国始终站在意大利一边!“，马克龙向这个至今死亡病例已超过九千的传统友邦表示，法国元首接受四家意大利媒体联合采访时强调法意传统友谊。

马克龙直入主题，”人们说了许多有关中国和俄罗斯对意大利的援助，为什么一句不提法国和德国早就向意大利送去二百万只口罩和几十万件保护服？“

马克龙表示，”这些当然不够，但是这是一个开始，我们不能自己被国际上我们的一些合作者或者竞争者毒害“。法国总统补充说，”相反，我们也应该要提醒的是，欧盟在中国爆发疫情的时候给予了中国援助，当这个国家遭受疫情侵袭最严重 的时候，我们向她送去了50吨的医疗物资。“

马克龙认为，”欧盟应该感到自豪和强大，因为它具备这一切。但是欧盟应该前进的更远，就是为了这一目标，我为旨在应对新冠病毒危机及其后果的欧盟团结预算辩护“。马克龙还强调，“如果我们不团结，意大利、西班牙或其他国家将会合情合理的批评欧盟伙伴国：当我们在前线抵抗的时候，你们在哪里？我不需要一个自私和分裂的欧洲”。

马克龙为什么要做这一番说明？这件事的背景是几天前，中国，俄罗斯，还有古巴向意大利援助医务人员、口罩和一些医疗物资后，三个国家分别利用本国官媒，以及国际渠道，极度夸张地渲染如何如何援助意大利的行动。

这一援助意大利的行动被北京、哈瓦那以及莫斯科当作“软实力”，结果一时激起了针对欧盟面对欧洲大陆疯狂蔓延的新冠疫情无法快速而大规模协调行动的批评。

法国『世界报』也发表社评指出，中国动员媒体的力量大肆宣传对意大利的援助，但对于欧盟在中国最困难的时候给予的援助却一字不提。欧盟主管外交和安全的代表形容中方的做法是一种“慷慨政治”，呼吁欧盟警惕，团结一致对抗独裁。

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