特朗普总统启动《国防生产法》下令通用公司紧急生产呼吸机

美国总统特朗普正式启动《国防生产法》（Defense Production Act），征用企业资源抗击新冠病毒疫情。美联社、《华尔街日报》等媒体报道说，特朗普27日签署总统备忘录，要求通用汽车“接受、履行并优先处理”联邦政府的当务之急，生产呼吸机，拯救美国人的生命。

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美国国会1950年朝鲜战争爆发后通过《国防生产法》，让总统有权以国家安全为由强制美国企业生产包含医疗用品在内的国防物资。

特朗普稍早表示，他已指示卫生与福利部动用《国防生产法》的任何权限，要求通用汽车接受、执行和优先考虑为联邦生产呼吸器的合同。他说，政府与通用公司展开富有成效的谈判，由于应对新冠病毒非常迫切，再不容许通用公司任何讨价还价。

通用汽车随后发表声明，说它正与位于西雅图的Ventec Life Systems公司昼夜不停合作生产呼吸机，最早可在下个月发货，又说会按成本价供货。通用汽车公司又承诺将在印第安纳州科科莫市（Kokomo）的零件厂生产呼吸机，最快4月开始付运产品。通用汽车形容，生产线会全天候运作，按政府要求每月生产1万部呼吸机，并期望进一步提升产量。同一时间，福特汽车公司（Ford）表示也会与医疗机构合作，下月开始生产呼吸机，供应医院和病人。

特朗普27日傍晚在疫情说明会上表示，美国将于100天内生产10万台呼吸机，并说希望不会需要这么多，如有多余将可援助其他国家。不少专家指，各地医院合共欠缺十多万台呼吸机。

另外，联邦食品及药物管理局（FDA）就改装呼吸机发出紧急授权，批准医疗界将麻醉气体仪器和正压呼吸器

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