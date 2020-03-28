特朗普签署《台北法案》 中国国台办：阻挡不了国家统一

针对美国总统特朗普在3月26日签署了包括要求美国行政当局协助台湾维护外交关系等内容的《台北法案》，中国国台办发言人朱凤莲于28日上午重申，“世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国；中国的国家统一是历史大势，是任何力量阻挡不了的。”

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《台北法案》是由美国国会共和党籍参议员贾德纳（Cory Gardner）及共和党籍众议员匡希恒（John Curtis）相继于去年5月23日与10月18日领衔提出参、众两院版本。这项新法呼吁美国行政部门，对于采取行为伤害台湾安全或繁荣的国家，美方应考虑改变与其经济、安全及外交接触。与此同时，对于明显增强或升级与台湾关系的国家，美方应考虑增加与其在上述领域的接触。

此外，这一法律呼吁美国利用影响力或其他工具，支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，并在其他适当组织中取得观察员身分。它还鼓励美国贸易代表办公室（USTR）寻求机会，进一步增强美台双边经贸关系。据悉，《台北法案》3月4日于联邦众议院以415票赞成、0票反对的压倒性票数通过后，11日联邦参议院也以一致同意的方式通过，并于18日递交白宫。该法案随后经特朗普签署后正式生效，成为法律。

对此，朱凤莲表示，中国外交部等部门已表明了我们坚决反对美方签署“2019年台北法案”的严正立场，并已向美方提出严正交涉。她说，“世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国。台湾问题是中国的内政，不容任何外来干涉。世界上180个国家同中国建交，美国早在40多年前就在一个中国原则基础上同中国建交。现在美国却签署法案阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系，毫无道理、自相矛盾，违背国际法和国际关系基本准则。”

朱凤莲强调，“中国的国家统一、民族复兴是历史大势，是任何力量阻挡不了的。‘台独’是历史逆流，是绝路，是绝不会得逞的。”同样就美方的这一举措，中国外交部发言人耿爽曾在周五的记者会上回应称，“我们敦促美方纠正错误，不得实施该法，不得阻挠各国同中国发展关系，否则必将遭到中方的坚决反击。”此外，中国全国人大外事委员会27日亦发表声明，并提出强烈不满和坚决反对。

台湾总统府发言人黄重谚则表示，“对于美国行政部门与国会在台湾国际参与、全球外交与伙伴关系拓展上的全力支持，总统府代表政府与人民表达欢迎与诚挚感谢。”他说，“美国是台湾最重要的国际合作伙伴，台湾将继续与美国及其他理念相近国家强化合作，并在共享自由民主与繁荣的价值基础上，强化伙伴关系，让台湾这世界良善力量，可以有更多贡献国际社会的空间。”

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