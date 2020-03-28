特朗普：考虑隔离纽约等三个州 阻止疫情扩大

美国成为全球新冠病毒确诊最多国家，确诊累计上升到超过11万例, 接近1900人死亡，其中纽约死亡人数达571人。美国总统特朗普周六称，考虑在疫情严重的纽约州实施“隔离”措施，以阻断疫情的蔓延。另外，纽约州增建4所临时医院，州长预计两三周后到疫情顶峰。

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特朗普周六在离开白宫前表示，一些人希望在纽约州实施隔离，因为这是一个“热点”。特朗普表示，可能会在短时间内决定，是否要在纽约、新泽西及康涅狄格州的部分地区实施隔离，为期两周，防止病毒扩散到美国其他地区。特朗普随后又表示，有关决定不会影响被隔离的州与其他地区的贸易往来。

纽约州是美国新冠病毒疫情重灾区，确诊感染5万2318例，728人死亡。

在被问到美国是否会在复活节后重回正轨，特朗普表示，大家正拭目以待。

纽约州州长安德鲁·科莫周六表示，总统特朗普批准在纽约市增建4所临时医院，一共提供4千张病床，国防部也派出1千张病床的医疗舰“安慰号”到当地，科莫预计，疫情高峰将在未来两到三周出现，到时可能需要14万张病床。科莫要求药房免费向家庭提供药物。但他表示，没有有与特朗普讨论过将纽约隔离检疫的事宜。科莫并宣布，原定下月28日的总统初选延迟到6月23日举行。

美国国会众议院周五通过2万2千亿美元刺激经济法案，总统特朗普随即签署完成立法程序。此前，特朗普引用国防生产法签署法令，要求通用汽车生产呼吸机。特朗普称，美国可在100天内生产10万部。

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