美国官员被指推动驱逐中国驻美官媒中疑似“间谍”雇员

近日，随着美中两国在新冠疫情中外交摩擦的升级，无论是双方的国营媒体还是私营媒体都受到罕见的牵连。在这一环境下，美国《纽约时报》周五引述消息人士的话报道称，随着中国驱逐美国三大报纸近乎所有驻华美籍记者，特朗普政府内部正在加强对于是否驱逐被指主要从事“间谍活动”的，在美中国官媒雇员的讨论。

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据《纽约时报》的报道称，该行动目前正在考虑之中，因为一些美国官员希望在一场围绕新闻机构的新冲突中报复中国，而且双方围绕新冠病毒大流行的敌意使这场冲突愈演愈烈。报道指，一些美国情报官员多年来一直在推动驱逐一些中国在美官媒机构的雇员。他们认为，这些当地的中国雇员的主要工作是提交情报报告。而在本月，中方突然宣布驱逐《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》在华的几乎全部美籍记者，这则给予这一派的官员一个强有力的理由。此外，作为美方此前采取对中国在美5大官媒及运营商的反制报复，中国还要求上述三家美国报社以及“美国之音”和《时代》杂志，提供有关员工、预算、资产和其他运营细节的信息。

报道称，美国官员认为，在美中这两个超级大国之间日益激烈的战略竞争中，中国的官媒是一个强有力的威胁，这不仅是因为它们能够在世界各地发起宣传战，还因为这些机构也能为情报人员提供掩护。报道提到，美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯(Morgan Ortagus)周四曾在推特上说，“向中国共产党汇报的宣传机构是外国特工，而不是‘记者’。”她称，“就连习总书记都说，他们‘必须为党说话’。”奥尔塔格斯所指的是，中国国家主席习近平在2016年视察官方媒体机构总部时发表的讲话内容。近日，奥尔塔格斯还与中国外交部发言人华春莹在推特上展开了一场舆论导向论战。这同时也发生在美国国务卿蓬佩奥与中国外交部发言人赵立坚和耿爽等人，近期的你来我往隔空喊话当中。

报道称，在这种背景下，一些美国官员希望迅速采取行动打击中国情报人员。美国反情报官员更密切地审查了中国外交官、记者、科学家和其他在美人士的工作，尽管一些批评人士谴责这是新的“红色恐慌”。据报道显示，2019年9月，美国曾秘密驱逐了两名中国驻华盛顿大使馆的雇员，被指与妻子开车到弗吉尼亚州一个敏感的军事基地时被捕；而这似乎是美方30多年来首次驱逐被控从事间谍活动的中国外交官。该报道还引述熟悉相关计划的一名情报官员的话称，包括中国媒体常驻联合国的员工，被指若发现从事情报工作也可能被驱逐。中国是联合国安理会常任理事国。大多数国有机构的中国雇员都在华盛顿为大型机构工作。

报道还指，研究中国间谍活动的专家使用“非官方掩护”这个间谍术语，称一些中国情报人员在这些机构和规模较小的官方媒体中伪装成记者。一些美国官员曾谈起要彻底关闭这些小型机构，以及任何被指充当情报工作掩护的中国机构或公司。报道称，美方的行动对象，是美国政府认为主要从事间谍活动的人，而避免驱逐大部分扮演混合角色的人。此外，中国中央电视台的分支机构，中国环球电视网(CGTN)，正被仔细审视。有关美方官员则没有透露在美国利用新闻媒体职业做掩护的中国情报人员的人数。但此举一旦落实必将被北京视为是其驱逐美国三大报驻华记者行为的报复措施。值得一提的是，报道还提到，一些美方官员讨论过的一个不涉及间谍的选项，是限制中国媒体在美国的覆盖和分布范围，无论是电视网络还是报纸。但这就陷入了干涉美国国内新闻自由的棘手问题。

中国方面，中国外交部新闻司在周五发表的，向上述三大报出版人公开信的复信中写道，“中美两国社会制度不同，但这不影响记者秉持客观、公正、真实、准确的报道原则开展工作。中国驻美媒体记者一直严格遵守美国当地法律法规，恪守新闻职业道德。仅仅因为中国记者来自中国共产党领导的社会主义国家就对他们进行种种限制和刁难非常不公。中国不会因为美国某个媒体偏向民主党或共和党就不把它当作专业媒体看待。同样，中国的媒体也应在美国得到应有的公平待遇。美方不应出于意识形态偏见对中国媒体进行无理打压。这只能暴露出美方不愿或不敢正视中国共产党领导中国人民阔步向前的历史潮流。”

中方的复信还强调，“诚如你们所意识到的，中国发展日新月异，是一座取之不竭的新闻富矿。我们欢迎客观、公正的媒体人前来开采，但对这三家美国媒体发行人公开信中透出的傲慢与偏见，我们不接受。对不客观、不公正的报道，中国人民不欢迎。解铃还须系铃人。如果三大媒体有怨气，你们应该去找美国政府发泄。最后，提醒《华尔街日报》：你还欠中国人民一个道歉！”

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