被指弱智 北京停止传播新冠病毒源自美国

一位美国国务院高官称，中国已停止通过网络在发展中国家兜售针对美方的阴谋论，这个阴谋论是由一个中国外交部发言人之口公开发出的，他有一次发推时暗示，美国军方利用参加武汉军运会的机会，把新冠病毒植入了武汉。

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一个大国外交部发言人，是真的具有如此阴谋论的思维，还是借阴谋论攻击美国？一言既出，让许多观察人士震惊。相信阴谋论，除了有意而为，一般被视为是智力走弱的标志。

不过，一位负责对抗外国宣传的美国国务院高官周五表示，中国从现在起，强调更多的是如何应对新冠疫情，以及如果向第三国提供援助。

法新社引述这位官员分析指出，通过对中国在非洲传播的信息显示，这位亚洲巨人似乎放弃了针对美国的诋毁，中方此前散播的阴谋论的核心意思是，新冠病毒源于美国。

上述官员对媒体还表示，美国在拉美也注意到类似的趋势，即中方似乎抛弃了针对美国的阴谋论宣传。

根据这位美国官员，美方的分析显示，中方在3月13-15日发起的这场攻击美国的阴谋论运动，非洲对这一毫无根据的说法反映很负面。

前面提到的阴谋论涉及中国外交部发言人赵立坚。这位发言人近两周前发推称，可能是美国军人把新冠病毒带入了武汉，他要求美方做出解释。

武汉一般公认是新冠病毒的摇篮。当时这一说法出台后，一般分析怀疑中方要模糊武汉疫情爆发早期领导人隐瞒真相的责任。

这一说法当即遭到美国严厉驳斥，美方指这一阴谋论出自中国外交部发言人之口“可笑至极”，美方当时召见了中国驻美大使崔天凯。

出于激愤或者“正名”，随后，美国总统特朗普干脆把新冠病毒叫做“中国病毒”，特朗普的这一杀伤力极大的说法引起争议，引发北京的愤怒。

但是，北京应该清楚，“中国病毒”的说法是如何诞生的，外交部发言人赵立坚的阴谋论是始作俑者。

3月22日，中国驻美大使崔天凯在接受美媒采访时，明白无误地表明，由外交官来揣测新冠病毒的来源是“有害的’，再批病毒源自美国是疯狂言论。崔天凯的表态被解读为他不赞同他的同僚赵立坚此前有关新冠病毒源自美军的阴谋论。

当美国记者追问崔天凯是否认为赵立坚的说法有无根据，崔天凯回答说，“也许你可以去问他“。记者再问：”您问过他了吗？您是大使。“崔天凯直接地表述：”我在这里代表的是中国国家元首和中国政府，不是某个具体个人“。

崔天凯的表态是在向美方释出善意还是凸显了中国内部的分歧，至少，在一些分析人士看来，很可能是中国政府要找一个台阶下。

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