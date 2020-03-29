上海等地部分景点再度关闭 引发外界对中国疫情真实情况猜测

中国的新冠病毒疫情防控放松不久又收紧。上海一些室内景点在恢复开放18天后，包括东方明珠、金茂大厦88楼观光厅等地周一起将再度关闭，何时恢复开放未定。另外，中国28日新增一例新冠肺炎本土病例。这名来自河南的病例是“无症状感染者的密切接触者”。

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《中央社》综合中国媒体报导，上海市东方明珠、金茂大厦、上海中心三大高楼观光厅周一起临时闭园，理由是“接到上级单位通知，为进一步加强对新冠肺炎疫情防控工作的需要，保障游客的健康与安全”。同时，上海海洋水族馆和杜莎夫人蜡像馆也都暂时关闭。

上海浦东3大高楼是当地的代表性景点，原本12日才开放，且采取了严格的限流措施，游客须预约和出示上海地区的健康码“随申码”才能进入。尽管如此，仍突然宣布30日起临时闭园。

类似“开了又关”的措施，中国各地近期已有多起，也引发外界对中国疫情真实情况的疑虑。 四川省25日才恢复有关电影院、酒吧、KTV、网咖等娱乐场所营业。但国家文旅部27日晚间向全国发布通知，所有复工的娱乐场所都要暂时关门。根据四川媒体红星新闻，有顾客表示“唱到一半被告知立刻停止营业”。

另据报道，中国28日新增一例香港肺炎本土病例。据通报，这名来自河南的病例是“无症状感染者的密切接触者”。 中国国家卫健委周日通报，28日共新增新冠肺炎确诊45例，其中44例为境外输入，唯一本土新增病例来自河南省。

河南卫健委公告，这名王姓女患者是漯河市图书馆清洁人员，24日出现头痛症状，26日自己测量体温发现有发烧，27日就诊，28日确诊为新冠病毒疾病。 王女21日曾由张姓同学驾车陪同扫墓，并一同用餐3次。而这名张姓同学和有武汉旅行史的刘姓人士同桌共餐，事后经核酸筛查，张姓同学被发现是无症状感染者。

据官方公布资料，中国近期疫情趋缓，但无症状感染者是否成为下一波疫情隐患受到重视。中国总理李克强26日主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，表示要高度重视“防治无症状感染者”。 李克强要求中国国家卫健委组织专家，对无症状感染者科学防治，遏制可能形成的新的病毒感染和疫情传播。

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